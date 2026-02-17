Venezuela sufrió otra baja para el Clásico Mundial de Béisbol, esta vez se trata de un lanzador

El lanzador de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, no podrá estar con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol debido a una grave lesión en su brazo.

«La resonancia magnética de ayer de Pablo López mostró un ‘desgarro significativo’ en su codo derecho», informó el periodista deportivo Theodore Tollefson.

«Recibirá una segunda opinión y permanecerá hospitalizado al menos una semana para reevaluar las opciones. La cirugía es una de ellas», añadió Tollefson, que adelantó que lo más probable es que el venezolano tenga que pasar por el quirófano y se pierda el resto de la temporada.

López figuraba como una de las figuras de Venezuela para el Clásico Mundial que dará inicio el próximo 5 de marzo.

El propio lanzador criollo admitió que tendrá que pasar por un largo proceso de recuperación. «Me considero muy en sintonía con mi cuerpo, también con mi mente, y sé que es un lugar difícil para rehabilitar algo que sabes que no se va a regenerar», dijo.

«Tejidos extraños, como un injerto que vino desde el tendón de la corva hasta el codo hace 12 años, no se regenerará», comentó.

El gerente general de los Mellizos, Jeremy Zoll, también lamentó la lesión. «Mientras trabajamos en eso, independientemente del procedimiento, si Pablo se somete a una cirugía, se perdería toda la temporada 2026».

«Obviamente, es una noticia muy decepcionante. Realmente lo sentimos por Pablo. Como todos saben, su ética de trabajo, lo mucho que cuida su cuerpo y su preparación son insuperables», aseveró.

López se perdió un tiempo significativo en 2025 debido a distensión del músculo redondo derecho mayor, lo que lo obligó a abandonar su salida en Sacramento el 3 de junio. Se perdió la mitad de la temporada, pero pudo hacer tres aperturas en septiembre.

«Recuerdo que cuando me operaron por primera vez, la gente me decía que estas cosas venían con una fecha de vencimiento. Algunos chicos lo tienen y, a veces, es posible que tengan que tenerlo cuatro, cinco o seis años. Una vez que superé la marca de los seis años en 2019, pensé: ‘Quizás soy la excepción.’ Quiero decir, estuve hasta cierto punto», comentó.

Si el venezolano pasa por quirófano podrá regresar a inicios de 2027.