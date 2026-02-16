Proponen a Venezuela que organice nuevamente la Serie de las Américas en 2027

La Asociación de Ligas de Beisbol de las Américas (ABAM) extendió la invitación a Venezuela para que se integre a la organización y organice la tercera edición de la Serie de las Américas.

«Invitamos a la LVBP para que sean anfitriones en 2027, en la que esperamos que sean más de siete países participantes. Esa es nuestra misión. Tenemos definidas las sedes para los próximos tres torneos, pero con la experiencia que hemos tenido planteamos la posibilidad de que sea Venezuela si ellos aceptan», indicó Ajax Delgado, presidente de ABAM.

Asimismo, David Salayandía, el presidente saliente de la asociación, agradeció el trabajo que hizo Venezuela en la organización de la Sede de las Américas.

«Apostamos a Venezuela cuando algunos le dieron la espalda y ahora vienen cosas grandes. Esta Serie fue la primera de muchas aquí. Ahora otros países tienen interés en esto y seguiremos creciendo, porque no solo pensamos en el béisbol profesional, también tenemos proyectos con categorías menores», comentó.

¿VENEZUELA, SEDE DE LA SERIE DE LAS AMÉRICAS?

Sin embargo, Renny Bernal, director ejecutivo del torneo, sostuvo que para que Venezuela vuelva a recibir la Serie de las Américas deben reunirse primero con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

«Ahora se viene revisiones, reuniones y ajustes, el camino es largo. Fue un gran placer recibirlos y darles el trato que merecen en un evento de primera categoría. Aquí ganamos todos, rompimos expectativas y paradigmas con un producto que empieza a hacer ruido. Aceptamos la invitación y agradecemos la importancia que nos dan como potencia del béisbol. Haremos este esfuerzo las veces que sea necesario», manifestó.

Ante esto, David Salayandía consideró que se debería conseguir un escenario en el que la Serie de las Américas y la Serie del Caribe puedan coexistir sin competir.

«En un mundo ideal podría ser un torneo la última semana de enero y el otro en febrero. Fue atípico que este año coincidieran, la idea es que eso no suceda», apuntó.