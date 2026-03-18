Venezuela llegará al Salón de la Fama de Cooperstown, estas serán las donaciones que harán al prestigioso museo

Los campeones del mundo por Venezuela, Salvador Pérez, Maikel García, Omar López, Daniel Palencia, Eugenio Suárez y Wilyer Abreu donaron implementos históricos al museo del Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol en Cooperstown, Nueva York.

El cerrador Daniel Palencia, con su potente brazo, selló la victoria en el partido final del Clásico Mundial de Béisbol del martes por la noche, arrollando a Román Anthony de Estados Unidos con su potente recta para sellar el triunfo por 3-2. Está previsto que done sus tacos, los cuales tienen un dibujo muy significativo para los venezolanos «Monumento al Mango», y ahora reposarán en el Salón de la Fama.

It’s a moment that will be replayed forever in Venezuela. The cleats Daniel Palencia wore to close out the @WBCBaseball championship will be preserved at the Hall of Fame. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/RbyehNnINf — National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) March 18, 2026

El capitán del equipo, Salvador Pérez, donará su protector de pecho y sus espinilleras a Cooperstown. Ambas piezas lucen los colores de Venezuela, y el protector de pecho lleva el emblema de la bandera venezolana con la palabra «Venezuela» escrita en cursiva.

Los tres jugadores responsables de las tres carreras de Venezuela en el partido por el título también estarán representados en Cooperstown. Maikel García, MVP del Clásico Mundial, quien impulsó la primera carrera con un elevado de sacrificio, enviará su casco de bateo usado en el juego. Wilyer Abreu conectó un jonrón solitario para la segunda carrera de Venezuela; su codera y espinillera irán a Cooperstown.

Eugenio Suárez conectó el hit decisivo, un doble productor que se coló entre el jardín izquierdo y el central en la parte alta de la novena entrada, devolviendo así la ventaja a su equipo. Suárez enviará los guantes de bateo que usó al Salón de la Fama.

Finalmente, el último objeto lo enviará el manager Omar López, quien lució durante el Clásico Mundial una gorra con el número 58, el código internacional para llamar a Venezuela. Ahora, esa gorra también será incluida en el Salón de la Fama de Cooperstown.