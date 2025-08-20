Venezuela está lista para la Copa América de Béisbol 2025, estas son las sedes y grupos

Venezuela está lista para hacer historia en noviembre de 2025, ya que el país será sede de la primera Copa América de Béisbol 2025, organizada por la World Baseball Softball Confederation Américas. El torneo promete marcar un antes y un después en la pelota de la región.

Doce selecciones participarán en el campeonato, divididas en dos grupos de seis. Venezuela recibirá a uno de los grupos y ya trabaja a todo ritmo para garantizar un espectáculo a la altura, tal como ha ocurrido con los últimos eventos deportivos en el país.

El martes, 19 de agosto, el Estadio Monumental de Caracas fue escenario de la rueda de prensa oficial, donde se presentaron los detalles logísticos del grupo que jugará en Venezuela. La organización despejó varias dudas y dejó claro que este torneo llegó para quedarse.

GRUPOS, SEDES Y FORMATOS

Venezuela integrará el Grupo A, junto a República Dominicana, Cuba, Curazao, México y Nicaragua. En el Grupo B, que se disputará en el Estadio Mariano Rivera de Panamá, competirán Estados Unidos, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Canadá y el anfitrión Panamá.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NUEVA LESIÓN DE PIEZA CLAVE DE LA VINOTINTO ENCIENDE LAS ALARMAS A POCAS SEMANAS DE LOS ÚLTIMOS PARTIDOS DE LA ELIMINATORIA MUNDIALISTA

El Monumental de Caracas abrirá el campeonato con el partido inaugural, mientras que el resto de los encuentros del Grupo A se jugarán en el Forum de La Guaira.

El formato de la Copa América de Béisbol 2025 es sencillo: fase de grupos en un todos contra todos; los tres mejores de cada zona avanzan a la Súper Ronda en Panamá. Allí, los dos primeros clasificados se medirán en la gran final.

Más allá del honor de levantar el primer título de esta Copa América, el torneo entregará cuatro cupos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, cinco a los Juegos Panamericanos 2027, y sumará puntos clave para el ranking mundial de la WBSC rumbo a los Juegos Olímpicos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WBSC AMERICAS BEISBOL (@beisbolamericas)

LOS ROSTERS

Cada selección podrá armar su roster con jugadores fuera del roster de 40 de Grandes Ligas. Aunque esa restricción deja fuera a algunas estrellas, abre la puerta a peloteros de ligas internacionales y ligas menores, lo que garantiza un nivel competitivo muy atractivo.

Aracelis León, presidenta de FEVEBEISBOL y WBSC Américas, adelantó que la Copa América de Béisbol buscará jugarse cada dos años, dependiendo del éxito de esta primera edición.

Además, la Confederación Panamericana designará a los árbitros, lo que asegura un panel internacional de umpires.