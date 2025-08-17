Nueva lesión de pieza clave de La Vinotinto enciende las alarmas a pocas semanas de los últimos partidos de la eliminatoria mundialista

Una mala noticia sacude al cuerpo técnico y a toda la fanaticada de la selección nacional de fútbol, conocida como La Vinotinto, luego de enterarse de una nueva lesión de una de sus piezas claves durante las actuales eliminatorias al Mundial 2026, el portero Rafael «Rafa» Romo.

El guardameta vinotinto padece de sindesmosis tibioperonea en uno de sus tobillos, lo que lo mantendrá alejado de las canchas al menos por dos semanas.

Esto representa un duro golpe, no solo para el jugador, sino también para la selección a pocas semanas de la última doble jornada de la eliminatoria, donde La Vinotinto se juega sus posibilidades de meterse en un mundial por primera vez en su historia.

Este problema físico llega en un momento inoportuno para Romo, quien ha tenido problemas para mantener la continuidad en su club debido a constantes inconvenientes físicos.

Esta situación genera una gran preocupación en el cuerpo técnico de la selección, encabezado por Fernando «el Bocha» Batista. Aunque se espera que su recuperación sea rápida, la falta de ritmo de juego podría afectar su rendimiento de cara a los decisivos partidos que le esperan al combinado vinotinto.

Si bien la recuperación de Romo es lo más importante, su falta de actividad podría obligar al «Bocha» Batista a considerar otras opciones para el arco, buscando al guardameta que llegue en mejor forma para afrontar estos compromisos de vida o muerte en sus aspiraciones de llegar al Mundial.

Con este panorama, el nombre indicado sería Wuilker Faríñez, quien actualmente está teniendo actuaciones de mérito en las Águilas Doradas de la Primera División de Colombia, donde es titular indiscutible, según lo reseñado por el diario Meridiano.

TAMBIÉN EN VEREMOS LA SITUACIÓN DE SOTELDO

Pero esta no sería la única baja sensible de La Vinotinto para la última doble fecha eliminatoria, ya que el talentoso Yeferson Soteldo también podría perderse estos partidos decisivos.

El jugador del Fluminense, club al cual llegó en el pasado Mundial de Clubes de la FIFA, disputado entre junio y julio pasado en EEUU, no ha podido disfrutar de continuidad en su club, debido a lesiones recurrentes que también ponen en entredicho su participación con la selección.