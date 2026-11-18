La selección de Venezuela escaló hasta la tercera posición del ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC por sus siglas en inglés), luego del título del país en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23.

La WBSC actualizó este miércoles el ránking de selecciones masculinas tras la conclusión del Mundial Sub-23. Como era de esperarse, hubo numerosos cambios en el listado, destacando especialmente la mejora de Venezuela.

El país escaló dos posiciones y se ubicó en el tercero lugar del ranking. Se trata de la mejor marca histórica (igualando el tercer puesto de 2025), con la que Venezuela se posiciona como la mejor selección de América.

En primera posición se encuentra Japón, una superpotencia que habitualmente está ubicada en el top 3 del ranking, seguida de China Taipei. Luego de Venezuela se encuentran Estados Unidos (4to) y Corea del Sur (5to).

LOS ÉXITOS DE VENEZUELA

La WBSC destacó en su página web la mejoría de Venezuela en este ránking. «La última clasificación refleja su éxito en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, donde se alzó con el título mundial tras vencer a Australia en la final», acotó.

«Este triunfo catapultó a Venezuela al tercer puesto, igualando su mejor posición histórica en el ranking mundial de béisbol masculino y marcando su regreso al tercer lugar mundial por primera vez desde julio de 2025», indicó la WBSC.

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El ránking mide el rendimiento de las selecciones nacionales masculinas en las competencias sancionadas por la WBSC. Cabe destacar que incluye los torneos de distintas categorías y también los continentales.

Venezuela mantiene la senda del triunfo en el diamante. Además del título en el Mundial Sub-23, la selección nacional obtuvo su primer campeonato en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo de este año.