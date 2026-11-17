El venezolano Jesús Valenzuela fue designado como el árbitro principal de la final de la Copa Libertadores, cuando se enfrentarán Palmeiras (Brasil) y Estudiantes de La Plata (Argentina) en el Centenario de Montevideo.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) oficializó este martes el listado de árbitros para la gran final que se disputará el sábado, 28 de noviembre. El primer nombre es el de Valenzuela, que se encargará de impartir justicia en el encuentro.

Valenzuela no estará solo, puesto que otros tres venezolanos lo acompañarán en el terreno de juego. Se trata de Jorge Urrego y Tulio Moreno, como asistentes por las bandas, y de Alexis Herrera como cuarto árbitro.

El grupo arbitral estará dominado por venezolanos, puesto que Juan Soto será árbitro principal del VAR y Yender Herrera será su asistente. Los colombianos Jhon Gallego, Alexander Guzmán y David Rodríguez terminan la lista.

VALENZUELA, HISTÓRICO

Valenzuela será el segundo venezolano en dirigir una final de Copa Libertadores, luego de Vicente Llobregat, quien lo hizo en las ediciones de 1976 y 1977. Se trata de un hito para el fútbol nacional.

La propia Liga FUTVE felicitó a Valenzuela y manifestó el orgullo que siente de la presencia de árbitros venezolanos en la final. «El portugueseño completa un año histórico, en el que también tuvo su segunda experiencia en el Mundial», dijo.

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Valenzuela tendrá una de las grandes citas de su carrera. Previamente, arbitró las finales de la Copa Sudamericana en 2021 y 2023, al igual que la Recopa Sudamericana 2026. En Libertadores estuvo presente en otras instancias del torneo, pero no en la gran final.

El venezolano viene de impartir justicia en cuatro partidos del Mundial 2026. Destacó especialmente el encuentro por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, convirtiéndose en el primer venezolano en dirigir en instancia de medallas en el torneo.