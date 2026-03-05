Venezuela en el Clásico Mundial: Sus rivales, horarios de juegos y roster final

La selección de Venezuela se prepara para debutar este viernes en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en donde buscarán hacer historia y, por primera vez en la historia, llevarse este título.

Al igual que en el Clásico Mundial de 2023, Venezuela integra el Grupo D y parte como uno de los principales favoritos de este sector. Sus rivales serán Israel, Países Bajos, Nicaragua y República Dominicana.

Venezuela tendrá que hacer frente a una siempre difícil República Dominicana y a Países Bajos, el equipo europeo mejor ubicado en el ránking. Luego se encuentran Israel y Nicaragua, contrincantes más accesibles para la selección nacional.

La novena criolla disputará todos los partidos de la fase de grupos en el LoanDepot Park de Miami. En caso de pasar a la fase eliminatoria, también jugaría en este mismo estadio los hipotéticos cuartos de final, semifinales y final.

HORARIOS DE VENEZUELA

Venezuela debutará este viernes y concluirá su paso por la fase de grupos el próximo miércoles, 11 de marzo. A continuación se detallarán los partidos y horarios de los juegos de la selección.

Países Bajos : el partido se disputará este viernes, 6 de marzo, a la 1 de la tarde.

: el partido se disputará este viernes, 6 de marzo, a la 1 de la tarde. Israel : el partido se disputará este sábado, 7 de marzo, a la 8 de la noche.

: el partido se disputará este sábado, 7 de marzo, a la 8 de la noche. Nicaragua : el partido se disputará este lunes, 9 de marzo, a la 8 de la noche.

: el partido se disputará este lunes, 9 de marzo, a la 8 de la noche. República Dominicana: el partido se disputará este miércoles, 11 de marzo, a la 9 de la noche.

Los partidos del Clásico Mundial de Béisbol serán transmitidas en distintas plataformas. En el caso de Venezuela, estarán disponibles en Venevisión, Televen, ByM Sport, IVC, 1 Baseball Network y TVES.

ROSTER FINAL

Lanzadores : Luinder Ávila, Eduard Bazardo, José Buttó, Enmanuel De Jesús, Jhonathan Díaz, Yoendrys Gómez, Carlos Guzmán, Andrés Machado, Anthony Molina, Keider Montero, Daniel Palencia, Eduardo Rodríguez, Ricardo Sánchez, Antonio Senzatela, Ranger Suárez, Ángel Zerpa.

: Luinder Ávila, Eduard Bazardo, José Buttó, Enmanuel De Jesús, Jhonathan Díaz, Yoendrys Gómez, Carlos Guzmán, Andrés Machado, Anthony Molina, Keider Montero, Daniel Palencia, Eduardo Rodríguez, Ricardo Sánchez, Antonio Senzatela, Ranger Suárez, Ángel Zerpa. Receptores : William Contreras, Salvador Pérez.

: William Contreras, Salvador Pérez. Infielders : Luis Arraez, Willson Contreras, Maikel García, Andrés Giménez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Ezequiel Tovar.

: Luis Arraez, Willson Contreras, Maikel García, Andrés Giménez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Ezequiel Tovar. Jardineros: Wilyer Abreu, Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio, Javier Sanoja.

Aunque parte como una de las favoritas, Venezuela cayó en los dos partidos amistosos disputados esta semana. Igualmente, desde el equipo manifiestan tranquilidad e insisten estar enfocados en el Clásico Mundial.