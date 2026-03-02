Deportes

Habló la FIFA: Se pronunciaron sobre la crisis en Medio Oriente y como influye en el Mundial de 2026 organizado por EEUU, México y Canadá

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) se pronunció este lunes sobre el conflicto armado en Medio Oriente y aclaró si podría afectar al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Irán, clasificada al Mundial, es uno de los principales protagonistas del conflicto, mientras que Estados Unidos, organizador del torneo, es su contrincante militar. Este escenario ha generado dudas y especulaciones sobre las consecuencias en la máxima cita del fútbol mundial.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, confirmó que el ente rector del fútbol está enfocado en el Mundial. Hasta el momento, la organización del torneo se mantiene sin alteraciones por el conflicto.

«Tuvimos una reunión hoy y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo», detalló Grafström en una conferencia de prensa en Gales.

El Mundial 2026 se disputará entre junio y julio

La FIFA asegura que está centrada en la organización del torneo. «Tuvimos el sorteo final en Washington, en el que participaron todos los equipos, y nuestro enfoque está en un Mundial seguro con todos los equipos participando», dijo Grafström.

FIFA CENTRADA EN LA SEGURIDAD

El ente rector aseguró que mantiene contacto con los organizadores del torneo. «Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos anfitriones. Todos estarán a salvo», indicó.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la FIFA no ha indicado cambios en el calendario o las sedes del Mundial. En medio de la preocupación global por la situación en Medio Oriente, el organismo mantiene un monitoreo permanente.

La FIFA avanza en los últimos preparativos para el Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Se tratará de un torneo histórico: será el primero en tener 48 selecciones y en disputarse en tres países.

