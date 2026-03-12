Deportes

Venezuela cayó ante Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol: ¿Por qué no jugó Eugenio Suárez y contra quién se enfrentarán ahora?

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Venezuela Clásico Mundial de Béisbol
EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La selección de Venezuela cayó 7-5 ante el combinado de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol y ahora tendrá que verse las caras contra Japón, vigente campeón del torneo, en los cuartos de final.

Contents

Los dirigidos por Albert Pujols se apoyaron en el poderío de su ofensiva para llevarse el triunfo. Solo necesitaron cuatro cuadrangulares para producir sus siete anotaciones frente a un pitcheo venezolano que no pudo contenerlos.

Leer Más

Tragedia en discoteca Jet Set: Aumentó a 58 el número de fallecidos
Tragedia en discoteca Jet Set: Aumentó a 58 el número de fallecidos
Escándalo en la Fórmula 1: Investigan a presidente de la FIA por manipular el resultado de una carrera
Detienen a hombre vinculado con el Tren de Aragua intentando entrar al país, llevaba escondidos cartuchos para pistolas

Uno de los momentos más polémicos llegó en el 9no episodio, cuando Venezuela llenó las bases, sin outs, y pisó el plato en un par de ocasiones gracias a un fly de sacrificio de Arráez y un error del cerrador Elvis Alvarado.

LEA TAMBIÉN: MINISTRO DE IRÁN ANUNCIÓ QUE NO PARTICIPARÁN EN EL MUNDIAL DE FÚTBOL: ¿QUIÉN SERÍA SU REEMPLAZO?

Esto le dejó la mesa servida a Salvador Pérez con hombres en las esquinas y un out, pero el capitán de la selección nacional conectó un rodado para doble play que acabó con las esperanzas de remontada para Omar López y los suyos.

 

LA AUSENCIA DE EUGENIO SUÁREZ

Después de esto, muchas personas se empezaron a preguntar por qué no sacó en ese momento decisivo para el equipo a Eugenio Suárez quien no vio acción durante el partido a pesar del buen momento que está pasando. Sin embargo, la explicación de Omar López en rueda de prensa de en shock a más de uno.

«No ha pasado nada con Eugenio Suárez. Yo confío en Salvador. Está a un batazo, a un jonrón… Si yo sacaba a Eugenio Suárez y pasaba algo después en el noveno o al décimo inning, ya que saqué al corredor emergente por Willson Contreras (Gleyber Torres había ingresado por él para correr en la primera), me quedaba sin receptor sustituto. Era un riesgo muy grande», declaró el dirigente para justificar su decisión.

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Conoce a los favoritos de la 96° edición de los premios Oscar a celebrarse este 10Mar
Los Óscar incrementarán la seguridad tras una alerta del FBI sobre posible amenaza de Irán
Caraota Show
OnlyFans
VIRAL: Exestrella de OnlyFans casi cae por un acantilado mientras practicaba ciclismo, la reacción de su perra conmocionó a todos
Tendencias
trabajadores
EN VIDEO: Trabajadores y sindicalistas rompieron el cerco policial y llegaron a la Asamblea Nacional para exigir mejores salarios
Venezuela
casibom