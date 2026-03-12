Venezuela cayó ante Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol: ¿Por qué no jugó Eugenio Suárez y contra quién se enfrentarán ahora?

La selección de Venezuela cayó 7-5 ante el combinado de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol y ahora tendrá que verse las caras contra Japón, vigente campeón del torneo, en los cuartos de final.

Los dirigidos por Albert Pujols se apoyaron en el poderío de su ofensiva para llevarse el triunfo. Solo necesitaron cuatro cuadrangulares para producir sus siete anotaciones frente a un pitcheo venezolano que no pudo contenerlos.

Uno de los momentos más polémicos llegó en el 9no episodio, cuando Venezuela llenó las bases, sin outs, y pisó el plato en un par de ocasiones gracias a un fly de sacrificio de Arráez y un error del cerrador Elvis Alvarado.

Esto le dejó la mesa servida a Salvador Pérez con hombres en las esquinas y un out, pero el capitán de la selección nacional conectó un rodado para doble play que acabó con las esperanzas de remontada para Omar López y los suyos.

LA AUSENCIA DE EUGENIO SUÁREZ

Después de esto, muchas personas se empezaron a preguntar por qué no sacó en ese momento decisivo para el equipo a Eugenio Suárez quien no vio acción durante el partido a pesar del buen momento que está pasando. Sin embargo, la explicación de Omar López en rueda de prensa de en shock a más de uno.

«No ha pasado nada con Eugenio Suárez. Yo confío en Salvador. Está a un batazo, a un jonrón… Si yo sacaba a Eugenio Suárez y pasaba algo después en el noveno o al décimo inning, ya que saqué al corredor emergente por Willson Contreras (Gleyber Torres había ingresado por él para correr en la primera), me quedaba sin receptor sustituto. Era un riesgo muy grande», declaró el dirigente para justificar su decisión.