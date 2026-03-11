Ministro de Irán anunció que no participarán en el Mundial de Fútbol: ¿Quién sería su reemplazo?

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró que no asistirán a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Donyamali justificó la exclusión del torneo atribuyéndola a la combinación de factores bélicos y represalias internacionales que, según detalló, han provocado la muerte de «varios miles de ciudadanos» en los últimos ocho o nueve meses.

«Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera», comentó. Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado tras el anuncio.

Irán estaba ubicada en el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda donde todos sus partidos se jugarían en los Estados Unidos. A pesar de la guerra en el Medio Oriente, la organización del torneo no había impuesto ninguna restricción a la selección de fútbol.

De acuerdo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró tras una reunión reciente: «El combinado es bienvenido al país».

«Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca», recalcó Infantino en medio de las tensiones en Medio Oriente.

¿CÓMO SE DEFINIRÁ SU REMPLAZO?

En primer lugar, la federación de Irán podría enfrentar severas sanciones. De acuerdo con los reglamentos de la FIFA, tendría que pagar una multa cercana al medio millón de dólares.

«Si cualquier federación se retira hasta 30 días antes del inicio de la competición, recibirá una multa mínima de 275.000 euros. Si la decisión se toma en los 30 días previos al partido inaugural, la sanción económica se duplica: la multa será de al menos 550.000 euros. Además, la federación debe reembolsar todos los fondos que la FIFA le haya entregado para la preparación del equipo y cualquier otro pago relacionado con el certamen (el ingreso base por clasificación ronda los 10 millones de dólares)», reseña el reglamento de la FIFA.

Asimismo, Irán podría sufrir sanciones deportivas como la exclusión del siguiente torneo internacional o la sustitución inmediata de la federación por otra.

A partir de ahora la FIFA activaría a su comisión disciplinaria, que se encargará de evaluar la dureza de la sanción, tomando en cuenta todos los factores que están relacionados.

Con respecto al reemplazo de Irán, el reglamento señala que solo podrá considerarse un equipo de la propia Confederación a la que pertenece el país ausente, en este caso sería una selección de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Actualmente esta Confederación tiene clasificados al mundial a Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Uzbekistán, Japón, Jordania e Irán.

En caso de concretarse el retiro de Irán su lugar lo ocuparía Irak, que actualmente está en el repechaje. Por otra parte, el lugar de Irak en el repechaje lo tomaría Emiratos Árabes, que fue la mejor selección de esa zona que no clasificó.