Trump lanzó dura crítica contra organizadores del Mundial y pone en ‘jaque’ el partido inaugural de EEUU

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó públicamente el precio de las entradas para el partido inaugural de Estados Unidos en el Mundial 2026, una inesperada crítica que puso tensión a los organizadores del evento.

En concreto, Trump calificó de «exorbitante» el costo de las entradas para ese partido y advirtió que podría dejar fuera a los aficionados que lo apoyan.

De esta manera, el mandatario confesó haberse sorprendido al conocer que el boleto más barato para el duelo entre Estados Unidos y Paraguay, el 12 de junio en Los Ángeles, supera los 1.940 dólares, muy por encima de los 1.000 dólares que él creía.

«No pagaría eso, para ser sincero», declaró al New York Post.

La cifra, disponible en la plataforma oficial de la FIFA, ha generado críticas entre grupos de hinchas, quienes consideran que el torneo se está volviendo inaccesible para el público.

Asimismo, Trump fue más allá y sugirió que su administración podría revisar el esquema de precios si se confirma que afecta a los aficionados estadounidenses.

Dijo no haber visto la denuncia presentada ante la Comisión Europea por grupos de hinchas, pero afirmó que «tendría que ocuparse del tema».

También expresó su preocupación porque seguidores de barrios populares de Nueva York, como Queens y Brooklyn, queden excluidos del evento.

«Me decepcionaría que no pudieran ir», señaló, aunque reconoció que el torneo está «batiendo todos los récords» de venta.

«Me gustaría que la gente que votó por mí pudiera ir… Si la gente de Queens y de Brooklyn a la que le gusta Donald Trump no puede (asistir a los partidos), me decepcionaría, pero al mismo tiempo es un éxito increíble», reiteró el exmagnate inmobiliario originario de Nueva York.

¿QUÉ DICE LA FIFA?

Las declaraciones de Trump llegan en una semana marcada por la defensa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien justificó la política de precios alegando que responde al mercado del entretenimiento en Estados Unidos.

Según Infantino, el 25 % de las entradas de la fase de grupos cuesta menos de 300 dólares, aunque reconoció que la demanda récord ha elevado los valores en partidos de alto atractivo.

Aun así, la brecha entre la oferta «asequible» y los precios reales en reventa oficial sigue alimentando el descontento.

Pese al malestar por los precios, la FIFA ha vendido alrededor de cinco de los siete millones de entradas disponibles y una nueva fase de venta «de última hora» se abrió este jueves en el sitio oficial del organismo.