Escándalo en el Real Madrid: los detalles de la trifulca entre dos jugadores en pleno entrenamiento

El Real Madrid se encuentra envuelto en un escándalo sin precedentes en los últimos años, luego de que dos de sus titulares, el francés Aurélien Tchouameni y el uruguayo Federico Valverde, pelearan en pleno entrenamiento.

De acuerdo a distintos medios españoles, Valverde y Tchouameni se vieron envueltos en una presunta pelea en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. En medio de especulaciones, el Real Madrid confirmó los hechos en un comunicado.

«El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni», indica el texto.

El club afirmó que «informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes». Sin embargo, el Real Madrid primero hará los «procedimientos internos correspondientes» y tomaría medidas contra ambos involucrados.

Unos minutos después, el Real Madrid confirmó que Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico en el altercado. «Se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días», acotó.

REAL MADRID EN CRISIS VISITA AL BARCELONA

Los hechos se dieron a unos pocos días de El Clásico contra el FC Barcelona en el Camp Nou. En caso de que el club catalán sume puntos frente al Real Madrid, dará la vuelta olímpica en su propio estadio y frente a su máximo rival.

El Real Madrid vive una crisis al sumar su segundo año consecutivo sin títulos (exceptuando la Copa Intercontinental y la Supercopa de Europa de 2024). Este año fueron eliminados por el Albacete en Copa del Rey y cayeron de la Champions League frente al Bayern Múnich.

Por si fuera poco, los Merengues también han tenido que hacer frente a otros problemas fuera del terreno de juego, como el despido del entrenador Xabi Alonso en enero, escándalos con jugadores y un aluvión de críticas contra diversas estrellas del equipo.