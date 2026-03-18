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Tres peloteros de Venezuela fueron incluidos en el equipo ideal del Clásico Mundial de Béisbol

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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@loandepotpark

Los organizadores del Clásico Mundial de Béisbol incluyeron a tres jugadores de Venezuela en el equipo ideal del torneo.

Cada uno fue elegido con votos de un panel global de narradores y miembros de los medios que cubrieron el evento, así como de los anotadores oficiales durante el Clásico Mundial 2026

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Por Venezuela están Luis Arraez como primera base; Maikel García como tercera base y Ezequiel Tovar en el campo corto.

Asimismo, la lista del infield la completan Austin Wells (Catcher República Dominicana); Brice Turang (Segunda Base de Estados Unidos). Mientras en los jardines están Román Anthony (EEUU), Fernando Tatis Jr. (República Dominicana) y Dante Nori (Italia).

Mientras, el japonés Shohei Ohtani fue elegido como bateador designado.

Por su parte, los tres lanzadores Paul Skenes (EEUU), Logan Webb (EEUU) y Aaron Nola (Italia).

All-Tournament Team, World Baseball Classic 2026Austin Wells C (Team Dominican Republic) Luis Arraez 1B (Team Venezuela) Brice Turang 2B (Team USA) Maikel Garcia 3B (Team Venezuela) Ezequiel Tovar SS (Team Venezuela) Roman Anthony OF (Team USA) Fernando Tatis Jr. OF (Team Dominican Republic) Dante Nori OF (Team Italy) Shohei Ohtani DH (Team Japan) Paul Skenes P (Team USA) Logan Webb P (Team USA) Aaron Nola P (Team Italy)Pictured: Posed photos of Maikel Garcia, Shohei Ohtani and Paul Skenes in baseball diamond-shaped cutouts. Garcia wears a white Team Venezuela jersey and blue Team Venezuela cap. He holds a bat over his right shoulder. Ohtani wears a striped white Team Japan jersey and a navy and red Team Japan cap. Skenes wears a white Team USA jersey and navy and red Team USA cap. He tosses a baseball.

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Venezuela se consagró este martes como la mejor selección del mundo de béisbol al doblegar 3-2 al equipo de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial.

Tras este histórico triunfo, Delcy Rodríguez anunció la declaración de ‘día de júbilo nacional no laborable’ para celebrar el triunfo de la selección de Venezuela.

 

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