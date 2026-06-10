Todo lo que debes saber sobre la inauguración del Mundial 2026: Horarios, artistas y más

El mundo del fútbol está expectante por inicio este jueves del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Por primera vez en la historia, la máxima cita del balompié tendrá varias inauguraciones.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) preparó tres ceremonias para este Mundial, una en cada país anfitrión. La primera se llevará a cabo en México, donde será el primer partido, pero también habrá inauguraciones en los juegos que se disputen en Estados Unidos en Canadá.

INAUGURACIONES

1. México: será la inauguración oficial del Mundial y se llevará a cabo en el EstadIo Azteca de Ciudad de México a la 1:30 de la tarde (hora de Venezuela) de este jueves, 11 de junio. La selección anfitriona enfrentará al combinado de Sudáfrica.

La inauguración en México contará con artistas internacionales de alto nivel. Entre ellos destacan Alejandro Fernández, Belinda, Maná, J Balvin, Tyla, Los Ángeles Azules, Shakira y el venezolano Danny Ocean.

2. Canadá: La ceremonia comenzará a la 1:30 de la tarde del viernes en el BMO Field de Toronto. Posteriormente, el conjunto canadiense enfrentará a la selección de Bosnia y Herzegovina en el que será el primer partido de un Mundial disputado en este país.

Al igual que en Canadá, habrá un concierto con artistas de artistas internacionales, de la talla de Michael Bublé, Alessia Cara, William Prince, Elyanna y Alanis Morissette.

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3. Estados Unidos: la última ceremonia se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles a las 9:30 de la noche del viernes. Luego, el equipo de las barras y las estrellas enfrentará a la selección de Paraguay.

El concierto de Los Ángeles cuenta con artistas estadounidenses consagrados como Katy Perry, Tyla y Future. También estará presente la brasileña Anita y el nigeriano Rema.

Millones de fanáticos están atentos al comienzo del Mundial, que concluirá con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el próximo 19 de julio, cuando uno de los 48 participantes escribirá su nombre en los libros de historia.