Las severas multas que impondrá la FIFA a comercios, bares y restaurantes que transmitan sin licencia los partidos del Mundial

A pocos días del inicio del Mundial de Fútbol, la FIFA anunció las severas multas que impondrá a todas las personas o empresas que busquen transmitir, comercializar o difundir cualquier contenido del torneo sin contar con los derechos legales correspondientes.

Infringir estas normas podrían acarrear grandes multas y hasta penas de cárcel.

Los usuarios no podrán bajo ningún concepto transmitir en vivo o retransmitir cualquier juego a través de redes sociales, plataformas de streaming o cualquier canal digital, ya que esto infringiría la ley al no tener los derechos de autor.

Además, no podrán compartir fragmentos de jugadas o goles mediante Facebook, TikTok, Instagram o YouTube. La transmisión en grupo mediante aplicaciones de videoconferencia como Zoom o Google Meet también se encuentran restringidas.

Además, los establecimientos públicos deberán gestionar una licencia para transmitir los partidos. En caso de no tener dicha licencia podrían recibir severas multas.

Los aficionados tampoco podrán usar imágenes del Mundial con fines comerciales, según informó Univisión.

Un amigo puede invitarte a ver un partido, pero si te cobra una entrada o te vende algún artículo, comida o bebida también estaría sujeto a sanciones.

En el caso de personas en el estadio pueden tomar videos cortos donde se muestran festejos, o aspectos generales o personas, así como el ambiente. No obstante, no pueden grabar jugadas continuas, penales, tomar la pantalla de los estadios y mucho menos tratar de transmitir el juego o subir videos largos en redes sociales.

Las redes sociales estarán suspendiendo las cuentas que infrinjan estas normas.

Además, tanto los aficionados como cualquier empresa tienen estrictamente prohibido vender cualquier producto relacionado con el certamen sin contar con los permisos.

VIGILANCIA A LOS COMERCIOS

Además de la severa vigilancia en las redes sociales, uno de los puntos en los que la FIFA será más estricta es en la transmisión de partidos en comercios que no tengan la licencia correspondiente. Esto incluye bares, restaurantes, cafés, hoteles y centros comerciales.

Tampoco pueden mostrar logos oficiales, usar cualquier frase o palabras relacionadas con el certamen o juegos, así como venta de artículos oficiales.

Además, los hoteles no pueden proyectar partidos en áreas comunes como salones, lobbies o restaurantes sin licencia.

¿DE CUÁNTO SON LAS MULTAS?

Los aficionados pueden enfrentar multas desde mil dólares hasta diez mil dólares por transmisión no autorizada.

Los comercios que incurran en sanciones tendrán que abonar desde cinco mil hasta cincuenta mil dólares en multas, dependiendo de cómo cataloguen las infracciones las autoridades.

Los medios de comunicación sin licencia recibirán multas desde tres mil dólares y hasta 30,000 dólares.

En caso de que alguna de estas entidades reincida en las faltas, tendrán que pagar el doble de la multa inicial. Además, dependiendo de las leyes de cada país, las sanciones pueden incluir prisión.

Los operadores de plataformas ilegales de streaming pueden ser sancionados hasta 100,000 dólares y cierre de servicios. De igual forma, las autoridades pueden realizar un decomiso de equipos, bloqueo de sitios web y antecedentes penales en jurisdicciones donde la violación de derechos de autor constituye un delito.