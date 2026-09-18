¿Quiere dirigir a la Vinotinto? La confesión que hizo Tomás Rincón tras su retiro como futbolista

El exfutbolista Tomás Rincón reveló que lo llevó a tomar la decisión de retirarse, y sus planes a futuro en el mundo del fútbol.

«Este es un día que tarde o temprano nos llega a todos los atletas. Hay una cosa que incidió bastante que fue el hecho de no haber ido al Mundial, me ha quitado mucha fuerza e ilusión. Sin embargo, era una decisión que ya estábamos premeditando en la familia, con mi esposa, con mis hijos, después de la linda experiencia vivida en Brasil creímos convenientes que era mejor darle prioridad a otras cosas en nuestras vidas», comentó en conversación con Shirley Radio.

«Mi familia siempre priorizó mi carrera y todo lo que mi carrera me iba presentando en cuanto a tiempo, vivencias y localizaciones. Entonces, quisimos darle un poco de estabilidad a la familia y empezar otros proyectos que queremos comenzar», indicó.

Cinco puntos clave de mi entrevista en #ShirleyRadio con Tomás Rincón, tras confirmar su retiro. 1. El detonante del retiro: La frustración de no clasificar al Mundial y el deseo de dar estabilidad a su familia aceleraron su salida tras rescindir de mutuo acuerdo su contrato con… pic.twitter.com/DUCoULf7BU — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) September 18, 2026

En esta línea, destacó que todo se dio para llegar a la decisión del retiro. «También yo salgo de Santos de forma prematura, porque tenía contrato seis meses más hasta diciembre, y mutuamente llegamos a la conclusión de que yo necesitaba tomar otro camino y así ocurrió».

Al ser preguntado sobre dirigir a la Vinotinto en el futuro, por ahora afirmó que no está entre sus aspiraciones.

«Director técnico, no, no es una de mis prioridades. Me gusta mucho lo que es entender el juego, lo que el fútbol propone, la forma de preparar partidos y todo, pero me veo un poco más dentro de oficinas o dirección deportiva. Por ahí va nuestro camino, nos estamos preparando para construir ahora la versión de mí dentro del fútbol», concluyó.