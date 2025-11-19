Deportes

Tiburones de La Guaira recibirán a los dos refuerzos más pedidos por la fanaticada, se incorporarán el 28Nov

Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Tiburones

Los Tiburones de La Guaira tendrán refuerzos de lujo para el resto de la campaña con la incorporación de los estelares Ronald Acuña Jr. y Maikel García.

«Ya tengo fecha de debut de Maikel y Ronald Jr.», anunció Kelvim Escobar en un mensaje divulgado a través de su cuenta de X (Twitter).

Tanto Ronald como Maikel serían activados en el roster de los Tiburones a partir del viernes, 28 de noviembre, según respondió Kelvim en una publicación a Diamante 23.

En este sentido, se espera que el debut ocurra en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto ante un viejo conocido, Ozzie Guillen, quien está ahora al mando de los Tigres de Aragua.

Asimismo, el presidente de los Tiburones de La Guaira, Wilmer Ruperti, sostuvo una reunión con Acuña. «Es un muchacho comprometido con su país, con el deporte», comentó.

«Gracias por estar con los Tiburones. Tú eres digno de elogios por haberte comprometido con nosotros, pero más que eso con el deporte en Venezuela», dijo.

Hasta el momento, ninguno de los dos han ofrecido detalles acerca de cuántos juegos podrán disputar en la presente temporada.

Maikel García tuvo su mejor año hasta ahora en las Grandes Ligas ganando su primer Guante de Oro. El toletero criollo conectó 39 dobles, 16 jonrones y tuvo 74 carreras impulsadas, así como 81 anotadas en 160 juegos.

PREMIO LUIS APARICIO 

Ronald Acuña Jr. sigue coleccionando galardones y esta semana se hizo acreedor de la Mención Honorífica al Premio Luis Aparicio.

Acuña Jr. se llevó el galardón gracias a su gran regreso. Esto luego de no haber podido iniciar la temporada desde el primer día por una lesión.

Con esto, Ronald Acuña Jr., quien han ganado el Premio Luis Aparicio, al mejor pelotero venezolano en una temporada en Grandes Ligas, en tres oportunidades, se unió a Elvis Andrus, Jackson Chourio y Miguel Rojas, al obtener la mención del galardón este año.

