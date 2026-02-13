Deportes

«Tenemos el equipo para buscar la corona»: Venezuela jugará este 13Feb la final de la Serie de las Américas contra Colombia

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Magallanes

Los Navegantes del Magallanes, representantes de Venezuela, hicieron respetar su casa y aplastaron este jueves 9 carreras por 1 a la selección de Cuba, en el Estadio Monumental Simón Bolívar, para de esta forma conseguir su boleto a la gran final de la Serie de las Américas.

Este viernes se llevará a cabo la gran final a partir de las 7:30 p.m., cuando el equipo de César Iztúris se enfrente a Caimanes de Barranquilla de Colombia.

Leer Más

volleyball
Venezuela se alzó con el título en el USA Volleyball Adults Championship
Fiscalía citará «en las próximas horas» a Edmundo González por la publicación de las actas en una web
Diosdado Cabello acusó a la DEA de intentar «operación de falsa bandera» con lancha con 3680 kilos de cocaína capturada en Falcón

Los Navegantes del Magallanes destacaron no solo en la defensiva, sino que tuvieron una ofensiva arrolladora con 17 imparables. Wilfredo Tovar estuvo intratable con tres hits en seis turnos.

«No comenzamos bien el torneo, pero lo importante es cómo se termina y los muchachos han hecho un tremendo trabajo. Tenemos un par de días haciendo ajustes en el home y ya estamos listos. Tenemos el equipo para buscar la corona y saldremos a dar el 100%», comentó Tovar.

LEA TAMBIÉN: VIRAL: INDIGNACIÓN ENTRE ATLETAS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO POR PREMIACIÓN CON ‘MEDALLAS ROTAS’

Aunque Magallanes cayó en la jornada inicial contra Panamá se ha recuperado y tiene una racha de seis victorias seguidas.

Renato Núñez resaltó su buen momento ofensivo luego de sacarla del parque por segundo día consecutivo. «Me sentí super bien, enfocado desde temprano para picar adelante. Pudimos hacerlo y se logró la victoria. Estaba buscando un pitcheo en mi zona y se le quedó un cambio a Osdany Rodríguez. Le hice swing y la pude sacar», explicó.

Además, destacó los problemas que tuvo el lanzador rival. «El abridor no estaba tanto en la zona al principio del partido y respondimos con el bateo».

El estratega César Iztúris no pudo evitar la emoción por jugar la final. «Estoy contento con el grupo. Estos muchachos están unidos, con ganas de competir y ganar juegos de pelota. Salieron a batear desde temprano, Almeida hizo una tremenda salida y el bullpen hizo gran trabajo».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EEUU anuncia sanciones contra cuatro empresas por transportar crudo venezolano
EEUU suaviza aún más las restricciones para petroleras en Venezuela
EEUU
HIJOS
Siniestro caso en Brasil: Funcionario del gobierno descubrió que su esposa lo engañaba e ideó un plan para matar a sus hijos por venganza
Mundo
¿Podría viajar Trump a Venezuela? Lo que respondió el secretario de Energía de EEUU
Venezuela