«Tenemos el equipo para buscar la corona»: Venezuela jugará este 13Feb la final de la Serie de las Américas contra Colombia

Los Navegantes del Magallanes, representantes de Venezuela, hicieron respetar su casa y aplastaron este jueves 9 carreras por 1 a la selección de Cuba, en el Estadio Monumental Simón Bolívar, para de esta forma conseguir su boleto a la gran final de la Serie de las Américas.

Este viernes se llevará a cabo la gran final a partir de las 7:30 p.m., cuando el equipo de César Iztúris se enfrente a Caimanes de Barranquilla de Colombia.

Los Navegantes del Magallanes destacaron no solo en la defensiva, sino que tuvieron una ofensiva arrolladora con 17 imparables. Wilfredo Tovar estuvo intratable con tres hits en seis turnos.

«No comenzamos bien el torneo, pero lo importante es cómo se termina y los muchachos han hecho un tremendo trabajo. Tenemos un par de días haciendo ajustes en el home y ya estamos listos. Tenemos el equipo para buscar la corona y saldremos a dar el 100%», comentó Tovar.

Aunque Magallanes cayó en la jornada inicial contra Panamá se ha recuperado y tiene una racha de seis victorias seguidas.

Renato Núñez resaltó su buen momento ofensivo luego de sacarla del parque por segundo día consecutivo. «Me sentí super bien, enfocado desde temprano para picar adelante. Pudimos hacerlo y se logró la victoria. Estaba buscando un pitcheo en mi zona y se le quedó un cambio a Osdany Rodríguez. Le hice swing y la pude sacar», explicó.

Además, destacó los problemas que tuvo el lanzador rival. «El abridor no estaba tanto en la zona al principio del partido y respondimos con el bateo».

El estratega César Iztúris no pudo evitar la emoción por jugar la final. «Estoy contento con el grupo. Estos muchachos están unidos, con ganas de competir y ganar juegos de pelota. Salieron a batear desde temprano, Almeida hizo una tremenda salida y el bullpen hizo gran trabajo».