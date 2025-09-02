«Tendría que ir de repartidor»: Presentador uruguayo desató polémica tras comentario sobre Rómulo Otero

El comentarista uruguayo, Diego Muñoz, generó una gran polémica en redes sociales luego de burlarse de los migrantes venezolanos al asegurar que el experimentado futbolista Rómulo Otero debería ir a trabajar a famosa aplicación de delivery.

La situación ocurrió durante un debate en el programa Convocados, en el que estaba analizando la actualidad del venezolano en comparación de sus compañeros de equipo en el club Nacional. La conversación transcurría con normalidad entre Muñoz, Gonzalo Delgado y Fernando Corchs hasta que surgió el polémico comentario.

«Pon música de pelea», le dijo al operador y luego añadió: «¿Vos estás marcando que Otero tendría que ir de repartidor de Pedidos Ya?», dijo ante la sorpresa de todos en el estudio.

«No», fue la respuesta de Delgado, quien pensó rápido y no se sumó a la supuesta broma. «Se te escapó una opinión detrás del prejuicio», complementó Delgado.

Si bien Rómulo Otero no está viviendo sus mejores días en Uruguay con Nacional, es INACEPTABLE este tipo de burlas del periodista Diego Muñoz hacia el jugador venezolano.pic.twitter.com/Xf2if5Y6Jt — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) September 1, 2025

No obstante, Muñoz intentó defender lo que había dicho. «¿Cómo prejuicio? Hay un altísimo porcentaje de los delivery que son extranjeros», dijo.

Pero Delgado volvió a replicarle, asegurando que no solo se puede asociar a los venezolanos con esa profesión. «También hay migrantes venezolanos que son ingenieros o médicos», respondió Delgado.

Ante este comentario, Muñoz decidió retractarse levemente y le dio la razón, prosiguiendo a decir que también hay jugadores de básquetbol u otras profesiones.

Hasta ahora ni el comentarista, ni el canal televisivo han emitido ningún comunicado o disculpa pública tras la polémica.