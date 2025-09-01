ES OFICIAL: Real Sociedad presentó a Yangel Herrera y será compañero de Jon Aramburu

La Real Sociedad oficializó este lunes el fichaje del centrocampista venezolano, Yangel Herrera, traspasado por el Girona y con contrato por cinco temporadas.

El futbolista, de 27 años, llegó anoche a San Sebastián para rubricar su vínculo, aunque no se integrará de inmediato al grupo porque está lesionado, informó el club en un comunicado.

Desde hace meses, el técnico de la Real Sociedad estaba buscando a un jugador con el perfil de Herrera, con potencia física, recorrido y energía que ocupe el lugar de Mikel Merino, quien partió hacia el Arsenal de Inglaterra.

Con amplio rodaje en LaLiga, el vinotinto aterrizó en España tras fichar por el Manchester City y encadenó cesiones en Granada, Espanyol y Girona, entidad que posteriormente se hizo con sus derechos. En su último club permaneció tres años donde jugó 85 partidos en los que anotó 11 goles y repartió 5 asistencias. Además, fue una pieza fundamental para la clasificación del Girona a la Liga de Campeones.

«Estaba buscando seguir creciendo, seguir evolucionando y yo creo que la Real Sociedad es un gran club para hacerlo y la verdad que estoy muy contento y muy feliz de poder estar aquí», aseguró Herrera en su primer contacto con los medios.

«Es un club bastante grande, bastante competidor, siempre está peleando por las plazas europeas y la verdad que para mí se suponía un reto bastante bonito, con mucha ilusión lo afronto y no he dudado cuando ha salido la opción, la verdad que he querido venir aquí», manifestó.

Como una de las grandes curiosidades de este fichaje es que Herrera llega a un club donde desde hace un par de temporadas se ha consolidado otro venezolano, Jon Aramburu. La propia Real Sociedad, destacó en sus redes sociales lo que será esta alianza vinotinto en sus filas.

«Estas últimas semanas he hablado mucho con él, preguntándole cosas de la ciudad, del club, y la verdad es que tanto él como yo que tenemos una relación bastante cercana, queríamos que se diera este movimiento para estar juntos aquí», comentó Herrera sobre Aramburu.

«Soy un jugador del centro del campo, que puedo ocupar distintas posiciones, le puedo aportar energía, duelos, llegada al área, bastante intensidad a la hora de competir. Lo estoy deseando porque vengo con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, quiero mostrarles el jugador que soy, ayudar a la Real Sociedad a conseguir cosas importantes», concluyó el criollo.