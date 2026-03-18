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¿Se hará realidad? La petición que hizo Ronald Acuña Jr. tras ganar el Clásico Mundial

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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El venezolano Ronald Acuña Jr. hizo una inesperada petición tras ganar por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol.

A través de sus redes sociales, el jardinero venezolano pidió que hagan en Caracas un piso como el del Paseo de la fama de Hollywood para celebrar a cada uno de los jugadores que hicieron historia en este evento deportivo.

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«Un piso así en Caracas con todos nuestros nombres, gerencia y todos los que fueron parte de esto. Por favor y gracias. Solo eso quiero», comentó.

Asimismo, Ronald Acuña Jr. no pudo contener las lágrimas tras la victoria de su equipo ante Estados Unidos.

En ese sentido, envió unas emotivas palabras al país y en especial a su pueblo natal La Sabana en el estado La Guaira.

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«Gente, no sé qué decir de verdad, esto no es por nosotros, esto es por, por todos ustedes, por el apoyo, por el sacrificio, de verdad que más que ustedes se lo merecen La Sabana, yo sé que están contentos, todos deben de estar llorando, como toda Venezuela, de verdad que, esto es para todos ustedes mi gente, lo hicimos», expresó el ‘Abusador’, como llaman al jugador.

Vale mencionar que Acuña fue uno de los jugadores claves en la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial.

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