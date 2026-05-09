¿Se acerca su retiro? Las declaraciones virales de Lionel Messi que le dan la vuelta al mundo

El astro argentino Lionel Messi concedió una entrevista faltando apenas un mes para el inicio del Mundial 2026, en la que abordó diversos aspectos de su actualidad, como su eventual retiro de las canchas, el cual explicó será hasta que su cuerpo pueda aguantar.

El capitán de la Selección de Argentina profundizó sobre su inagotable competitividad y el hambre de gloria que todavía impulsa su carrera profesional.

«Es mi manera de ser. Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Soy competitivo, me gusta ganar a todo. Eso es lo que me llevó a ser quién soy», expresó el astro rosarino durante la charla.

El histórico número diez confesó que mantiene una relación difícil con el fracaso deportivo a pesar de sus numerosos trofeos. «Me cuesta perder, no me gusta. Me llevó a conseguir todo lo que conseguí y también me lleva a ser lo que soy», dijo Messi.

Con respecto a su vigencia en las canchas y su futuro cercano, el futbolista del Inter Miami restó importancia al paso del tiempo. «Me da lo mismo la edad. Mientras yo pueda seguir haciendo lo que me gusta y me sienta capacitado y físicamente bien, para el resto no me preocupa», agregó.

LAS EXPECTATIVAS DE LIONEL PARA EL MUNDIAL

Messi analizó el panorama internacional y señaló a los equipos que, a su juicio, parten con ventaja sobre el conjunto albiceleste. El líder argentino aseguró que la albiceleste va a competir con intensidad, aunque reconoció que el camino será sumamente complicado.

«Sabemos que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor. Hay que ilusionarse como se ilusiona siempre el argentino. Esta Argentina va a competir como siempre», manifestó el capitán.

En su desglose de candidatos, Messi destacó el potencial técnico de la actual campeona del mundo y otras potencias europeas. «Creo que Francia está muy bien otra vez, tiene jugadores de muchísimo nivel. España y Brasil, que si bien no está en su mejor momento siempre es candidata», afirmó.

El astro completó su lista de favoritos incluyendo a los rivales tradicionales que suelen protagonizar las instancias finales. «Después, un poco serán siempre los mismos: Alemania, Inglaterra, Portugal y las grandes potencias», desglosó.