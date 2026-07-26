Salvador Pérez se convirtió en el mayor jonronero histórico de los Reales de Kansas City en la MLB

Después de tres días que empató el récord de George Brett, con su jonrón 317, el venezolano Salvador Pérez superó este sábado la marca histórica de Kansas City tras conectar el vuelacerca 318 de su carrera, en un juego ante los Tigres de Detroit en el Comerica Park.

El batazo llegó en la séptima entrada de los Reales sobre los Tigres, cuando Pérez respondió un lanzamiento del relevista Kyle Finnegan y envió la pelota por el jardín izquierdo.

La reacción de Brett no se hizo esperar, pues felicitó al venezolano con un mensaje difundido por la organización. “Salvy, los récords están para romperse, y tú eres prueba de ello. ¡Quién sabe, quizá hasta rompas todos los míos! Ya son 318 jonrones, todos vistiendo el azul rey”, expresó.

“Jugamos en épocas diferentes, pero creo que tenemos mucho en común: jugar por el nombre que llevamos al frente del uniforme, querer estar siempre en el terreno sin importar las circunstancias y, sobre todo, odiar perder. Hoy me siento más orgulloso que nunca de compartir contigo un lugar en la historia de los Reales. Felicidades. Tu amigo, George”, añadió.

En respuesta, Pérez dijo sentirse emocionado por este logro. “Siento mucha emoción ahora mismo. Le doy gracias a Dios por todo, a mi familia y a todas las personas que me ayudaron. No sabía si llegaríamos a este punto de mi carrera”, manifestó.

Por su parte, el mánager Matt Quatraro elogió el desempeño de Pérez y dijo: “este tipo es un futuro miembro del Salón de la Fama, y ustedes están teniendo la oportunidad de presenciarlo”.

Ahora, el cuadro de honor quedó así: Pérez con 318 jonrones, George Brett (317) y Mike Sweeney (197).

Salvador Pérez se unió a los Reales cuando tenía 16 años. Desde entonces ha disputado 15 temporadas con ellos y le consideran uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del club.

Ha sido nueve veces All-Star, ganó cinco Guantes de Oro, cinco Bates de Plata, el Premio Roberto Clemente y fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2015.

Pérez también conquistó el Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela en este 2026.