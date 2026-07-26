VIDEO: Marlins de Miami homenajearon a las víctimas del doble terremoto durante la Celebración de la Herencia Venezolana

Los Marlins de Miami rindieron el sábado 25 de julio, durante la Celebración de la Herencia Venezolana, un sentido homenaje a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela, tributo que tuvo lugar en el loanDepot Park en el encuentro entre los peces y los Padres de San Diego.

En la pantalla gigante del estadio, se transmitieron imágenes de la recolección de insumos por parte del equipo para destinarlos a los afectados de la tragedia. Al final, la bandera de Venezuela cubrió por completo el monitor del recinto.

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Posteriormente, se llevó a cabo un minuto de silencio para honrar a las víctimas del doble terremoto. «En este día de la Celebración de la Herencia Venezolana, los Marlins de Miami envían solidaridad a todos los afectados por esta tragedia. A todos los hermanos venezolanos: no están solos», dijo la voz del estadio.

Tras finalizar el minuto de silencio, los presentes regalaron un sonoro aplauso para los venezolanos afectados. Se conoció además que una parte de la ganancia de la venta de las entradas se usará para ayudar a las víctimas.

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HOMENAJE A VENEZUELA EN OTROS EVENTOS

Además de los Marlins de Miami, el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe rindió un conmovedor homenaje a Venezuela durante la fiesta de apertura en Santo Domingo, República Dominicana, a raíz de los sismos del 24 de junio.

«La alegría de esta noche no nos hace olvidar el dolor de nuestros hermanos. En nombre de todos los pueblos aquí representados queremos expresar nuestra solidaridad y cariño al pueblo de Venezuela. ¡Venezuela, te amamos!», proclamó José Monegro, presidente del Comité Organizador, al inaugurar oficialmente la cita deportiva. La multitud respaldó sus palabras desde las tribunas con una ovación.

Vídeos difundidos en redes sociales mostraron a los presentes en las gradas de pie y aplaudiendo a la comitiva venezolana que participa en estos juegos