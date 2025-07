Salomón Rondón habló de su sueño mundialista: «Es algo por lo que me desvivo»

El delantero venezolano Salomón Rondón habló sobre las aspiraciones de la Vinotinto de poder clasificar al Mundial 2026 y aseguró que se «desvive» con ver a la selección nacional en el máximo torneo del fútbol.

Rondón recaló hace pocas semanas en el Real Oviedo de España para una nueva aventura en el fútbol europeo. Durante una entrevista con la Cadena SER, el venezolano fue cuestionado sobre el futuro de la Vinotinto.

«Obviamente (clasificar al Mundial) es lo que hoy en día me mantiene compitiendo. Es algo que siempre he soñado. Es algo con lo que me desvivo en el día a día. Me preparo para eso», dijo Rondón, máximo goleador de la Vinotinto con 46 tantos.

Rondón explicó que durante su paso por distintos clubes de América, Europa y Asia se ha preparado para progresar como profesional. Mientras tanto, se mantenía enfocado en ofrecer los mejores resultados con la Vinotinto.

RONDÓN: «ES TOCAR EL CIELO»

La Vinotinto es la única selección de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que nunca ha clasificado al Mundial. En tal sentido, Rondón, uno de los capitanes de la selección, cree que lograr esta hazaña sería «algo histórico».

«Creo que cualquier jugador te lo diría: la selección nacional es otra cosa. Es tocar el cielo con las manos a nivel futbolístico. Creo que la selección te abre muchísimas puertas a todo», explicó Rondón.

El delantero reconoció que este tema «le toca la fibra», puesto que la Vinotinto ha sido eliminada en todas las clasificatorias. «Es algo que sinceramente frustra. Uno que está dentro viviéndolo intenta dar el 200% porque con el 100% no te alcanza», añadió.

Clasificar a nuestra primera Copa del Mundo, el 𝗦𝗨𝗘𝗡̃𝗢 de Salomón Rondón y de todos los venezolanos 😍🇻🇪 🗣️ En una entrevista con @La_SER, el máximo goleador de nuestra selección habló sobre la posibilidad de ir a nuestro primer Mundial en 2026.



Incluso, Rondón consideró que llevar a la Vinotinto a este torneo podría representar un broche de oro para su carrera. «Creo que cerrar mi etapa en la selección o como futbolista sería ir a un Mundial con Venezuela», concluyó.

La selección nacional, que está en puesto de repechaje, jugará en septiembre los últimos dos partidos de la eliminatoria contra Argentina (visitante) y Colombia (local). Ahora está obligada a mantener la posición para continuar con el sueño mundialista.