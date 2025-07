No les dieron las visas a tiempo: Beisbolistas venezolanos se perderán el Mundial Senior de Pequeñas Ligas

El equipo Cacique Mara de Venezuela se perderá el Mundial Senior de Pequeñas Ligas luego de que la embajada de Estados Unidos no le entregara las visas a tiempo a los jugadores que este año representarían a Latinoamérica en dicho torneo tras haber ganado el cupo el año pasado en México.

El equipo Cacique Mara de Pequeñas Ligas de Venezuela lamentablemente no pudo obtener las visas correspondientes para viajar”, lamentó Little League International. “Es extremadamente decepcionante, especialmente para estos jóvenes atletas”.

El equipo venezolano se encontraba desde hace semanas en Colombia, desde donde funcionarios estadounidenses les negaron las visas en varias oportunidades.

“Es una burla por parte de las Pequeñas Ligas mantenernos aquí en Bogotá con la esperanza de que nuestros hijos puedan cumplir su sueño de participar en un campeonato mundial”, declaró el equipo en un comunicado. “¿Qué hacemos con tanta injusticia, qué hacemos con el dolor causado a nuestros hijos?”.

El gobierno de Donald Trump incluyó a los venezolanos en una lista de países con severas restricciones para ingresar a los Estados Unidos, alegando motivos de seguridad nacional.

“Nos dijeron que Venezuela está en una lista porque Trump dice que los venezolanos son una amenaza para la seguridad de su estado, de su país”, confirmó Kendrick Gutiérrez, presidente de la liga en Venezuela. “No ha sido fácil la situación; nos ganamos el derecho a representar a Latinoamérica en el Campeonato Mundial”.

LOS PELOTEROS DE VENEZUELA FUERON REEMPLAZADOS

El torneo dará inicio este sábado y comprenderá a jóvenes promesas del béisbol de entre 13 a 16 años en Easley, Carolina del Sur.

Los organizadores del torneo sustituyeron a los venezolanos por el equipo de Santa María de Aguayo, de Tamaulipas, México. Este equipo fue subcampeón del campeonato latinoamericano.

“Creo que es la primera vez que pasa esto, pero no debería terminar así. Nos van a reemplazar con otro equipo porque se rompieron las relaciones; no es justo. No entiendo por qué pusieron a México en el último minuto y dejaron fuera a Venezuela”, añadió Gutiérrez.