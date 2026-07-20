Rodri fue elegido como Balón de Oro del Mundial tras comandar el asalto de España al título

(EFE).- El centrocampista de la selección española Rodri Hernández, fue elegido mejor jugador, Balón de Oro, del Mundial 2026 que ganó España al vencer en la final a Argentina por 1-0.

El futbolista del Manchester City, que ganó el Balón de Oro en el 2024, fue designado este domingo como el futbolista más destacado del Campeonato del Mundo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Por su parte, el defensa catalán Pau Cubarsí, recibidó el Balón de Plata y Unai Simón el Guante de Oro, para confirmar la supremacía hispana durante la Copa.

«EL TÍTULO MÁS DÍFICIL»

El centrocampista español destacó el valor de ganar «el título más difícil», ante un rival como Argentina con una propuesta «valiente».

«Ahora estamos en una nube pero esto es impresionante. Dar gracias a Dios por todo lo que ha dado y por el título», dijo en Televisión Española el jugador del Manchester City.

«Este grupo es increíble, somos bicampeones del mundo, es difícil, el más difícil de ganar. Y lo hemos ganado a una selección como la Argentina», añadió el futbolista español que destacó la forma de jugar de España.

«Este es el secreto de esta selección. El mensaje es ir a por el partido desde el principio, ser valientes. Lo hemos sido y somos campeones», insistió Rodri que pasó un mal momento con meses de baja y ha recuperado el nivel.

«Es un orgullo para mí y me encantaría que las nuevas generaciones vean que es posible y que un jugador que primero toca el cielo y baja al infierno es también capaz de subir;, un ejemplo de superación y hay que creer. Es increíble la verdad», añadió.

«Sólo yo sé lo que he pasado. Los que siempre apuestan por ti están ahí. He sentido el apoyo de toda la gente, el cariño y me siento muy querido», concluyó Rodri. EFE