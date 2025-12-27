¿Ritual de magia negra? Futbolista de 20 años falleció tras desplomarse en pleno partido luego de tragarse una moneda

Un futbolista de apenas 20 años de edad, llamado Igiraneza Aimé Gueri, falleció tras desplomarse en pleno partido de la segunda división de Burundi, luego de tragarse una moneda.

La consternación y el misterio rodean la muerte del jugador del equipo Les Guêpiers du Lac. Los investigadores creen que el fallecimiento podría estar vinculado a un presunto ritual de magia negra.

Distintos portales de los medios locales del país africano señalaron que el mediocampista habría ingerido la moneda con la intención de realizar un ritual “a su favor” y “hechizar al rival” para ganar el encuentro.

En algunas zonas del África, este tipo de prácticas están vinculadas a la magia negra o al uso de amuletos de protección que algunos deportistas utilizan antes de competir.

Al parecer el joven futbolista tenía la moneda en la boca y en medio del partido se la tragó sin querer. Pese a los intentos por asistirlo, murió durante el traslado al hospital.

También trascendió que era una moneda “gri-gri”, un popular amuleto africano que se utiliza para protegerse de la mala suerte.

CAUSA DEL DECESO SE DIO A CONOCER EN LAS ÚLTIMAS HORAS

Si bien la muerte ocurrió el pasado 20 de diciembre, dieron a conocer la causa del deceso en las últimas horas, aunque algunos detalles siguen bajo investigación.

Al conocerse el hecho, la Federación Burundesa de Fútbol emitió un comunicado de condolencias a la familia del jugador, al club y al fútbol local.

“En estos momentos dolorosos, la Federación Burundesa de Fútbol envía sus más sinceras condolencias a la familia del jugador, al club Les Guêpiers du Lac y a toda la familia del fútbol burundés. Que su alma descanse en paz”, señaló en el comunicado.