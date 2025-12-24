Luto en el deporte: Murió futbolista alemán tras caer de una altura de 70 metros mientras estaba de vacaciones

El futbolista alemán Sebastian Hertner murió tras caer 70 metros desde una aerosilla en la estación de esquí Savin Kuk, ubicada en el norte de Montenegro.

El incidente se produjo cuando se montaron en una aerosilla y esta se desprendió del cable y se deslizó hacia el asiento que se encontraba detrás, según informó el medio serbio Blic.

La víctima, de 34 años, se encontraba de vacaciones junto a su esposa, quien también resultó herida durante el incidente. Actualmente, Hertner se desempeñaba como capitán del club ETSV Hamburgo en la quinta división de Alemania.

«Con gran tristeza anunciamos hoy que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descansa en paz», publicó la institución en su cuenta oficial de Instagram.

La esposa de Hertner, de 30 años, quedó atrapada en las instalaciones tras el desprendimiento de la silla y fue rescatada por los servicios de emergencia, sufriendo una fractura en una pierna. El alcalde del municipio, Zugic, confirmó a la televisión local que ella presenció el accidente en su totalidad y resultó herida.

Además, otros tres turistas quedaron atrapados en sus asientos durante varias horas, hasta que los equipos de rescate lograron ponerlos a salvo. La fiscalía de Montenegro ordenó el cierre inmediato del lugar e inició una investigación para determinar las causas y posibles responsables.

Sebastian Hertner pasó la mayor parte de su carrera en la segunda división de Alemania en equipos como 1860 Múnich, Erzgebirge Aue y Darmstadt. Durante su juventud formó parte de la selección sub-18 y sub-19 donde compartió vestuarios con figuras como el campeón mundial Christoph Kramer y Felix Kroos, hermano del mediocampista internacional Toni Kroos.

El alcalde regional se comprometió con llegar al fondo de este caso. «Insistimos en una investigación exhaustiva y transparente para determinar a los responsables», dijo.

Hasta el momento se desconoce qué pudo haber ocasionado el fallo en la aerosilla. Trascendió que al día siguiente el lugar volvió a abrir y funciona con normalidad, lo que ocasionó malestar en muchas personas.