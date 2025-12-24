Deportes

Luto en el deporte: Murió futbolista alemán tras caer de una altura de 70 metros mientras estaba de vacaciones

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
futbolista

El futbolista alemán Sebastian Hertner murió tras caer 70 metros desde una aerosilla en la estación de esquí Savin Kuk, ubicada en el norte de Montenegro.

El incidente se produjo cuando se montaron en una aerosilla y esta se desprendió del cable y se deslizó hacia el asiento que se encontraba detrás, según informó el medio serbio Blic.

Leer Más

Qatar 2022 | Francia e Inglaterra confirmaron su favoritismo y se metieron en cuartos de final
Qatar 2022 | Francia e Inglaterra confirmaron su favoritismo y se metieron en cuartos de final
FANB confirmó muerte del Gral. Luis Rafael Laiza Linares, pero sin aclarar la causa del deceso
La selección sudamericana a la que el DT venezolano César Farías le habría dado la espalda

La víctima, de 34 años, se encontraba de vacaciones junto a su esposa, quien también resultó herida durante el incidente. Actualmente, Hertner se desempeñaba como capitán del club ETSV Hamburgo en la quinta división de Alemania.

«Con gran tristeza anunciamos hoy que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descansa en paz», publicó la institución en su cuenta oficial de Instagram.

LEA TAMBIÉN: PELEA EN EL ESTADIO ALFONSO «CHICO» CARRASQUEL: EMPLEADO DE SEGURIDAD DEL MAGALLANES AGREDIÓ A FANÁTICO DE CARIBES

La esposa de Hertner, de 30 años, quedó atrapada en las instalaciones tras el desprendimiento de la silla y fue rescatada por los servicios de emergencia, sufriendo una fractura en una pierna. El alcalde del municipio, Zugic, confirmó a la televisión local que ella presenció el accidente en su totalidad y resultó herida.

Además, otros tres turistas quedaron atrapados en sus asientos durante varias horas, hasta que los equipos de rescate lograron ponerlos a salvo. La fiscalía de Montenegro ordenó el cierre inmediato del lugar e inició una investigación para determinar las causas y posibles responsables.

Sebastian Hertner pasó la mayor parte de su carrera en la segunda división de Alemania en equipos como  1860 Múnich, Erzgebirge Aue y Darmstadt. Durante su juventud formó parte de la selección sub-18 y sub-19 donde compartió vestuarios con figuras como el campeón mundial Christoph Kramer y Felix Kroos, hermano del mediocampista internacional Toni Kroos.

El alcalde regional se comprometió con llegar al fondo de este caso. «Insistimos en una investigación exhaustiva y transparente para determinar a los responsables», dijo.

Hasta el momento se desconoce qué pudo haber ocasionado el fallo en la aerosilla. Trascendió que al día siguiente el lugar volvió a abrir y funciona con normalidad, lo que ocasionó malestar en muchas personas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

adolescentes
EN VIDEO: Así le dieron el último adiós a los adolescentes que aparecieron muertos después de salir a trotar en Bolívar
Sucesos
VIRAL: Santa sorprende al sumergirse en las aguas cristalinas de los cayos de Florida, así dejó el trineo por el buceo
EEUU
VIDEO: el impactante caso de tres niños que robaron un carro en EEUU siguiendo un tutorial de YouTube
EEUU