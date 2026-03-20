¡RÉCORD! Final del Clásico Mundial donde triunfó Venezuela ha sido la más vista de la historia

La final del Clásico Mundial de Béisbol, en donde Venezuela ganó su primer título al derrotar 3-2 a la selección de Estados Unidos, ha sido la transmisión televisiva más vista en la historia de la competencia.

Venezuela anotó su nombre en la historia del béisbol en la noche del martes. Sin embargo, nuestro país no fue el único con una jornada mítica, puesto que el partido rompió el récord de espectadores en el Clásico Mundial.

De acuerdo al Departamento de Relaciones Públicas de FOX Sports, la final tuvo una audiencia promedio de 10,784 millones de espectadores. El pico de audiencia se ubicó en 12,148 millones entre las 10:30 y 10:45 de la noche.

A legendary game calls for a legendary viewership number as 10,784,000 viewers watched the #WorldBaseballClassic final on FOX and FOX Deportes – the most-watched #WBC telecast ever 🏆 The 2026 WBC averaged 1,294,000 viewers across FOX, FS1 and FS2, making it the most-watched… pic.twitter.com/vfva4lFDRN — FOX Sports PR (@FOXSportsPR) March 19, 2026

El incremento se dio justo después de que Bryce Harper conectó el jonrón que empató temporalmente el partido. En tal sentido, la mayor parte de los espectadores también presenciaron cuando, minutos después, Eugenio Suárez impulsó la carrera que dio el título a Venezuela.

UNA FINAL MEMORABLE

Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, reconoció este jueves que el balance del Clásico Mundial fue sumamente positivo. Esto queda en evidencia al compararse las cifras de espectadores entre la final del martes y la de 2023.

Mientras que más de 10 millones de personas vieron la victoria de Venezuela, la final de 2023, en donde se enfrentaron Estados Unidos y Japón, tuvo un promedio de apenas 4,48 millones de espectadores. Se trata de un aumento de 128%.

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Igualmente, el Clásico Mundial batió los récords de audiencia en todo el evento. Fox tuvo un promedio de un millón de espectadores, lo que marca un incremento del 156% respecto al torneo de 2023.

El aumento de audiencia no ha pasado desapercibido, puesto que la MLB evalúa cambiar la fecha del Clásico Mundial. Generalmente, se jugaba en marzo, pero hay planes serios para mover el torneo a la mitad de temporada de las Grandes Ligas.