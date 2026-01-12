Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso, y ya tiene reemplazo

El periodo de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid ha llegado a su fin. Así lo anunció este lunes la junta directiva del club, apenas un día después de que los Merengues cayeron 2-3 ante el FC Barcelona en la Supercopa de España.

El Real Madrid informó en su página web sobre la salida de Xabi Alonso del banquillo del primer equipo. Cabe destacar que el club aseguró que la decisión fue tomada «de mutuo acuerdo» tras la derrota del domingo.

«Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa», indicó el comunicado.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026



El club manifestó su agradecimiento hacia Xabi Alonso y a «todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo». «Les desea mucha suerte en esta neva etapa de sus vidas», concluyó el Real Madrid.

NUEVO ENTRENADOR DEL REAL MADRID

Unos minutos después del anuncio sobre Xabi Alonso, el club informó que Álvaro Arbeloa, que se desempeñaba como entrenador del Real Madrid Castilla (filial), asumirá como nuevo director técnico del primer equipo.

«Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020», detalló el club, que recordó que el director técnico jugó en el equipo entre 2009 y 2016.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: GRANDELIGA CARLOS HERNÁNDEZ SUFRIÓ APARATOSO ACCIDENTE DE TRÁNSITO ESTE 11ENE

Xabi Alonso disputó 34 partidos con el Real Madrid, consiguiendo 24 victorias, seis derrotas y cuatro empates. Alcanzó las semifinales del Mundial de Clubes y dejó al club en la segunda posición de LaLiga, a cuatro puntos del FC Barcelona.

Aunque el Real Madrid confirmó la llegada de Arbeloa, no aclaró si asumió el cargo como entrenador interino o definitivo. Hasta el momento, no hay rumores o especulaciones sobre otro director técnico para el club.