¿Quién será el nuevo entrenador de la Vinotinto? Lo que reveló el presidente de la FVF

Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), habló sobre el proceso para designar al nuevo entrenador de la Vinotinto y aclaró que, en parte, dependerá del sistema de clasificación a los próximos Mundiales.

La Vinotinto resultó eliminada de las clasificatorias al Mundial 2026 hace varios meses y el argentino Fernando Bocha Batista dejó el cargo. Sin embargo, todavía no hay detalles sobre el próximo entrenador de la selección.

En medio de esta expectativa, Giménez fue entrevistado en el programa Tama Stereo y la pregunta sobre el entrenador de la Vinotinto no pasó desapercibida. El dirigente deportivo sorprendió a todos al indicar que la selección podría estar clasificar al Mundial 2030.

«También hay una posibilidad que en el congreso de Vancouver, el de la FIFA en abril, se decida que el Mundial por ser un centenario aumente a 64 países, lo que haría que clasificaríamos todo», expuso Giménez.

FUTURO DE LA VINOTINTO

En ese sentido, Giménez apuntó que podrían esperar hasta abril del próximo año para tomar una decisión en el banquillo de la Vinotinto. «¿De qué te sirve traerte un técnico extranjero que te va a cobrar millones, si ya estás clasificado?», expuso.

En caso de que la clasificación de la Vinotinto esté garantizada, Giménez dejó claro que desde la FVF tienen un plan. «Probablemente, sea un criollo si vamos todos (al Mundial 2030) porque ya vas a estar clasificado», añadió.

Confirma Jorge Giménez en Tama Stereo que en abril se podría confirmar el Mundial 2030 con 64 selecciones. "Entonces de qué te sirve traerte un técnico extranjero que te va a cobrar millones, si ya estás clasificado". En conclusión, todo se definirá a mediados del 2026.



Giménez no mencionó candidatos para dirigir a la Vinotinto. Aunque algunos piden a Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de la Vinotinto sub-20 y quien lideró a la sub-17 en el Mundial, otros prefieren a entrenadores con pasado en la selección, como Richard Páez, César Farías y Rafael Dudamel.

Vizcarrondo se hizo cargo de la dirección de la Vinotinto en un amistoso ante Argentina, mientras que Fernando Aristeguieta entrenó ante Canadá y Australia. Ambos tomaron el cargo de forma interina.

Tras el fracaso de cara al Mundial 2026, la Vinotinto ahora se debe enfocar en el torneo de 2030, que se desarrollará en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay.