Mundial 2026: Estos son los artistas que participarán en el sorteo que hará la FIFA

El mundo del fútbol se mantiene expectante ante el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este evento se llevará a cabo este viernes y contará con artistas de primer nivel para animar a los millones de espectadores.

A pocos días del evento, la FIFA confirmó que habrá dos presentadores en el sorteo del Mundial. En primera instancia, destaca la modelo alemana Heidi Klum, conocida por ser uno de los Ángeles de Victoria’s Secret, y el popular actor Kevin Hart.

«Volver a ser anfitriona del sorteo final, después de haber participado en este evento hace veinte años en mi país, es realmente extraordinario», dijo Klum, quien colaboró en el sorteo final del Mundial 2006 de Alemania.

La modelo aseguró que el Mundial «une al mundo como ninguna otra cosa». «Volver a formar parte de esa magia, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y cuarenta y ocho equipos, es un honor increíble», dijo.

Asimismo, estarán presente el actor y productor Danny Ramírez. «Como alguien que creció jugando al fútbol, ser coanfitrión del sorteo y conocer y hablar con leyendas de la Copa Mundial en un evento tan prestigioso es un sueño», afirmó.

CANTANTES DEL SORTEO

Por otra parte, la FIFA confirmó que el sorteo del Mundial contará con actuaciones en vivo de artistas de renombre internacional. Se trata de Andrea Bocelli, una de las voces más aclamadas de la historia, Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

Una vez concluya el sorteo, subirá al escenario la agrupación musical Village People. La banda interpretará su emblemático tema YMCA, con lo que la FIFA busca brindar un ambiente festivo al evento.

El sorteo del Mundial se llevará a cabo en la tarde del 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C. Se espera que millones de personas sigan el evento.