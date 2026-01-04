¿Qué pasará con el Round Robin? LVBP se pronunció tras incertidumbre por ataque de EEUU

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se pronunció este domingo tras los recientes acontecimientos políticos en el país para aclarar que el Round Robin de la temporada 2025-2026 se mantiene en pie y se reanudará el miércoles 7 de enero.

«La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) informa a la opinión pública que el próximo miércoles 7 de enero se reanudará el Round Robin correspondiente a la temporada 2025-2026», dijo el ente en un comunicado.

Asimismo, la LVBP dijo que, junto a los equipos participantes, darán a conocer oportunamente la reestructuración del calendario de juegos. Esto, con el objetivo de garantizar «el desarrollo de la competición».

«Agradecemos a la afición y a los medios de comunicación por su comprensión y apoyo constante al béisbol profesional venezolano», finalizó la misiva.

Cabe aclarar que, hasta ahora, solo se ha podido disputar una jornada de las semifinales, la cual se llevó a cabo el día viernes 2 de enero. Un día después, EEUU atacó Caracas y capturó a Maduro.

La decisión de la LVBP generó opiniones divididas entre quienes respaldan la continuidad de la temporada y quienes consideran que no es oportuno seguir jugando béisbol. «Qué vergüenza esta liga, de verdad», «Qué se puede esperar de una liga que está secuestrada por el régimen cuyo presidente es testaferro de muchos de ellos», «Qué bueno, ya me hace falta ver los juegos», fueron algunos de los comentarios.

La última vez que se canceló la temporada de béisbol fue en la campaña 2002-2003 por el paro petrolero que afectó al país en ese entonces. Desde entonces, la LVBP se ha jugado año a año, incluso en época de pandemia del coronavirus.

Hasta los momentos se desconoce qué equipos se enfrentarían el miércoles.