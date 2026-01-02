El impresionante récord que podría romper Venus Williams en el Abierto de Australia

La tenista estadounidense Venus Williams está cerca de escribir su nombre, una vez más, en los libros del deporte, puesto que se convertirá en la jugadora de mayor edad en forma parte del cuadro principal individual en el Abierto de Australia.

Williams, de 45 años, recibió la octava y última invitación otorgada por la organización. Así pues, la tenista, siete veces ganadora de Grand Slam, volverá a jugar en el Melbourne Park tras una ausencia de cinco temporadas.

«Venus es una auténtica leyenda y pionera de nuestro deporte; es una inspiración para todos nosotros. Estoy encantado de volver a verla en la cancha tanto en el Hobart International como en el Abierto de Australia», dijo el director del torneo.

Con esta medida, William dejará atrás la marca de la japonesa Kimiko Date, que participó con 44 años en el torneo de 2015. A pesar de que fue eliminada en primera ronda, quedó registrada como la jugadora más longeva en disputar el Abierto de Australia.

WILLIAMS: «ESTOY EMOCIONADA»

Williams disputó este torneo por última vez en enero de 2021, llegando hasta la segunda ronda. Ahora que va a regresar al Abierto de Australia, la tenista reconoció su emoción por la invitación.

«Estoy emocionada de volver a Australia y con muchas ganas de competir durante el verano australiano. He tenido muchísimos recuerdos increíbles allí y estoy agradecida por la oportunidad de regresar a un lugar que ha significado tanto para mi carrera», dijo Williams.

La tenista fue finalista en las ediciones de 2003 y 2017 del torneo, alcanzando las semifinales en 2001 y acumulando seis estancias en cuartos de final. Su récord en la competencia es de 54 triunfos y 21 derrotas.

Su principal palmarés en el torneo se encuentra en las modalidades por equipos. Acompañada de su hermana, Serena Williams, consiguió cuatro títulos de dobles, mientras que se consagró campeona de dobles mixtos en 1998, junto a Justin Gimelstob.

Durante las últimas temporadas, Williams ha mantenido una carrera intermitente. En el 2025, disputó apenas tres torneos: el US Open y el WTA de Cincinnati, quedando eliminada en primera ronda, y Washington, cayendo en segunda vuelta.