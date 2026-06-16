¿Qué decidió la FIFA? Árbitro acusado de hacer «gesto supremacista» rompió el silencio con contundente mensaje

El árbitro australiano Shaun Evans rompió el silencio este lunes, 15 de junio, tras quedar envuelto en una polémica durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 por un gesto con la mano que fue asociado por algunos sectores a grupos supremacistas blancos.

«No hice intencionalmente ningún gesto o símbolo con la mano para comunicar un mensaje, una afiliación, una provocación o una creencia de ningún tipo», afirmó el árbitro por medio de un comunicado.

Asimismo, el árbitro también aseguró que el movimiento fue involuntario y no se percató cuando lo hizo en ese momento. «La única explicación que puedo ofrecer es que se trató de un movimiento involuntario e inconsciente», señaló.

«Las imágenes tomadas posteriormente durante el partido mostraron que repetí este gesto varias veces mientras sostenía una lapicera entre los dedos», insistió el juez.

«La cobertura mediática posterior a este incidente no refleja quién soy. Por supuesto, entiendo cómo se interpretó el gesto y lo lamento. Sin embargo, quiero dejar muy claro y afirmar categóricamente que no hice el gesto con la mano de forma consciente ni deliberada», enfatizó.

Y concluyó: «Arbitrar en la Copa del Mundo es el mayor honor de mi carrera y espero poder apoyar a mis compañeros durante el resto del torneo».

Evans, de 38 años, es uno de los 30 oficiales del VAR seleccionados por el organismo rector del fútbol para trabajar en el torneo que se disputa entre EEUU, Canadá y México.

#15Jun | La FIFA enfrenta un pedido para apartar al árbitro Shaun Evans del Mundial 2026 después de que, durante la transmisión oficial del debut de Alemania ante Curazao el domingo, apareciera haciendo un gesto con la mano derecha que se asemeja a un símbolo de supremacía… pic.twitter.com/Y1o7eTVxJb — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 15, 2026

¿CUÁNDO OCURRIÓ EL POLÉM ICO MOMENTO?

Todo ocurrió antes del partido entre Alemania y Curazao en el Mundial 2026 del domingo y, de inmediato, la acción generó rechazo y pedidos para apartarlo del torneo.

Aunque el encuentro se disputó en Houston, el árbitro se encontraba en el centro de operaciones de videoarbitraje ubicado en Dallas.

Durante la presentación televisiva del equipo VAR, la señal oficial mostró al australiano realizando una señal de «OK» con la mano derecha delante de la pierna.

En consecuencia, la red FARE (Fútbol en Contra del Racismo en Europa, según sus siglas en inglés), socio histórico de FIFA y de la UEFA para vigilar cánticos, banderas y símbolos racistas o discriminatorios en partidos internacionales, reclamó la expulsión del árbitro.

«El consejo de nuestros expertos es que el gesto utilizado se parece claramente a un símbolo de mano de ‘OK’ invertido. Usado como símbolo de ‘poder blanco’ en círculos globales de extrema derecha», reza parte del comunicado.

La misma organización agregó: «Claramente, este oficial no debería desempeñar ningún otro papel en esta Copa del Mundo».

¿QUÉ DECIDIÓ LA FIFA?

La respuesta de la FIFA llegó pocas horas después. En concreto, el organismo que preside Gianni Infantino dijo no haber encontrado elementos para avanzar con una sanción.

«Después de examinar el asunto relacionado con el árbitro asistente de video suplente Shaun Evans, no se encontró evidencia de incumplimientos del Código Disciplinario de la FIFA. El Comité también tomó nota de la declaración del señor Evans», indicó la entidad.