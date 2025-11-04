«Probablemente lloraré»: La revelación de Cristiano Ronaldo que se viralizó en redes sociales

El astro portugués Cristiano Ronaldo se encuentra en el medio de las miradas una vez más. Mientras brilla en el fútbol exótico de Arabia Saudita, el delantero dejó claro que ha reflexionado sobre su futuro.
Cristiano sostuvo una entrevista con el presentador británico Piers Morgan, quien le preguntó si alguna vez imaginó su retiro. El portugués de 40 años respondió con un breve «sí» y aclaró que podría dejar las canchas «pronto».
«Pero creo que estaré preparado, será duro, será difícil, sí, probablemente lloraré», añadió Cristiano. Incluso, reveló que lleva preparando su futuro desde que tenía unos 25 años y será «capaz de soportar la presión» cuando deba retirarse.
El atacante luso también reconoció que nunca conseguirá algo que le dé tanta alegría como jugar en un campo de fútbol. «Nada se compara con la adrenalina de marcar un gol», agregó Cristiano.
Igualmente, Cristiano sostuvo que «todo tiene un principio y un final», de manera que, en algún punto, debe concluir su carrera. Cuando esto ocurra, tendrá más tiempo para dedicar a su familia y negocios.
CRISTIANO HABLA DEL MUNDIAL
El delantero, que se desempeña hace años como el capitán de la selección de Portugal, disputó cinco Mundiales de fútbol. Aunque en varias ocasiones ha reconocido su deseo de ganar este torneo, no cree que sea algo crucial en su carrera.
«Ganar la Copa del Mundo no es un sueño para mí. Ganar un torneo no demuestra que seas uno de los mejores jugadores de la historia», acotó Cristiano, quien es el único jugador en haber anotado en cinco Mundiales (2006 a 2022).
Cristiano consideró que la evaluación de un jugador no puede depender únicamente de un torneo que tiene apenas un mes de duración. «Son solo seis o siete partidos, ¿es justo que algo tan breve defina toda una carrera?», añadió.
A pesar de estas declaraciones, Cristiano aseguró que buscará el título en el Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Se trataría de su sexta Copa Mundial disputada.