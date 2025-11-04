EN VIDEO: La Vinotinto goleó a Inglaterra en su debut en el Mundial Sub-17 en Qatar

La Vinotinto debutó a lo grande en el Mundial Sub-17 de Qatar con una victoria 3-0 ante la selección de Inglaterra como parte de la fase de grupos.

El partido contó con el morbo de que el ataque de Inglaterra lo comandaba el delantero caraqueño Alejandro Gomes, quien le dijo que no a la Vinotinto y prefirió representar en el Mundial al país europeo.

Durante los primeros minutos del partido, Inglaterra hizo valer su poderío físico y el propio Gomes tuvo varias oportunidades de peligro, pero se encontró entre los tres palos a un seguro Alan Vázquez que sacó varios disparos.

Con el paso de los minutos, el esfuerzo inicial pasó factura a los jugadores ingleses que de a poco empezaron a bajar el ritmo.

Al minuto 40, Román Davis sacó un derechazo con poco ángulo que sorprendió al arquero de Inglaterra para poner el 1-0 a favor de la Vinotinto.

EL GOLAZO DE ROMÁN DAVIS. 🇻🇪🔝 pic.twitter.com/smmKJlDudY — Peseteiro (@jpeseteiroDT) November 4, 2025

A partir de ese momento Venezuela empezó a dominar el partido y a poner contra las cuerdas a Inglaterra.

Antes de terminar el primer tiempo, cuando el equipo europeo aún estaba digiriendo el primer tanto de Venezuela, Dioner Fuentes, sacó un derechazo desde el borde del área que se clavó en el ángulo para poner el 2-0.

🚨🏆 | GOAL: DIONER FUENTES DOUBLES THE LEAD FOR VENEZUELA IN THE U17WC! WHAT A GOAL! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 0-2 Venezuela 🇻🇪

pic.twitter.com/b0TrOy7cSS — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) November 4, 2025

Al comienzo del segundo tiempo, Venezuela siguió dominando y el juego de Alejandro Gomes y los suyos se fue diluyendo poco a poco. Mientras tanto, los jugadores de la Vinotinto lograron manejar correctamente el resultado y hacerse del control del ritmo del partido sin renunciar a seguir atacando.

Cuando parecía que todo estaba dicho, el juez agregó 8 minutos de tiempo extra, lo que permitió que Eider Barrios aprovechara un rebote suelto en el área para mandarla al fondo de la red y sellar la goleada de la Vinotinto 3-0 en su debut.

🚨🏆 | GOAL: EIDER BARRIOS MAKES IT THREE FOR VENEZUELA IN THE U17WC! WOW! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 0-3 Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/sxsuEq1kZ9 — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) November 4, 2025

En el otro partido del grupo, Egipto le ganó 4-1 a Haití. El próximo partido de la Vinotinto será justamente contra el equipo de Egipto este viernes a las 9:30 de la mañana, mientras que Inglaterra se medirá ante su similar de Haití.