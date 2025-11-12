Primeras bajas para el Clásico Mundial de Béisbol: Estos son los jugadores que no estarán con Venezuela

Omar López, mánager de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, adelantó quiénes serían las primeras bajas del equipo de cara al torneo que dará inicio en marzo de 2026, así como los nombres que están en la lista de preseleccionados.

López confirmó que José Alvarado formará parte del cuerpo de relevistas que acompañará al combinado criollo.

No obstante, adelantó que estarían casi descartados los peloteros que vieron acción en Japón. Entre ellos estarían lanzadores como Anderson Espinoza, Darwinzon Hernández, Andrés Machado o Miguel Yajure.

Cabe destacar que la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB) es considerada la segunda mejor competición de béisbol del mundo, solo superada por las Grandes Ligas.

No obstante, el descarte de los venezolanos que hacen vida allí se debe a que las organizaciones en Japón exigen un seguro para garantizar el contrato de cada jugador, que resulta muy costoso.

Los equipos de la LVBP no tienen que pagar este seguro, ya que los tiempos de recuperación en caso de una lesión son más largos, por lo que pueden sortear este requisito. Además, el Clásico Mundial está en una fecha cercana al inicio de la liga en Japón, según declaró López en una entrevista para El Extrabase.

Por otra parte, destacó que Venezuela contaría con la mayoría de sus relevistas que están presentes en la MLB.