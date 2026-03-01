¿Peligra la participación de Irán en el Mundial tras ataque de EEUU? Esto reveló la federación de fútbol de ese país

El presidente de la Federación de Futbol de Irán, Mehdi Taj, ve poco viable la posibilidad de que la selección de ese país pueda participar en el Mundial 2026, tras los hechos ocurridos la madrugada de este sábado, donde Estados Unidos e Israel bombardearon a la nación persa, exterminando a su líder supremo, Alí Jamenei.

Tras el estallido del conflicto con Estados Unidos e Israel, Mehdi Taj considera improbable que Irán participe en el torneo de futbol, donde está clasificado junto a otras 47 naciones.

“Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, señaló el presidente de la FFI a la televisión pública iraní.

La Federación de Futbol de aquel país y la FIFA ya se pronunciaron, pues Estados Unidos es una de las sedes al igual que México y Canadá. Irán es una de las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 y se enfrentaría a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en el Grupo G, pero la situación actual tanto en Medio Oriente como en Estados Unidos ‘complica’ el panorama.

¿DÓNDE JUGARÍA LA SELECCIÓN DE IRÁN?

Los tres duelos de la fase de grupos son en suelo estadounidense, nación en la que Irán tiene programados sus tres encuentros con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, aseguró en una reunión este sábado que la máxima entidad reguladora del futbol a nivel mundial estará al tanto de todas las actualizaciones.

De igual forma, Mehdi Taj compartió que la liga iraní de futbol se suspendió hasta nuevo aviso con el fin de proteger a sus deportistas, reseñó El Financiero.

El país de Medio Oriente clasificó por la Copa Asiática de la AFC, y el calendario de encuentros en el próximo torneo de futbol es cien por ciento en suelo estadounidense. Las fechas pactadas para la selección de Irán son: Irán contra Nueva Zelanda el 15 de junio de 2026, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. También está agendado el duelo Bélgica contra Irán el 21 de junio de 2026, en ese mismo escenario.

Finalmente, el partido Egipto contra Irán está programado para el 25 de junio de 2026, en el Lumen Field de Seattle, Washington.