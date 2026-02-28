Exgrandeliga acusado de quitarle la vida a su suegro recibió ejemplar sentencia a pesar de insistir en su inocencia

El exgrandeliga Dan Serafini fue condenado este viernes a dos cadenas perpetuas tras ser hallado culpable de asesinar a su suegro y atacar a su suegra en su vivienda de California, el 5 de junio de 2021.

Asimismo, además de las dos penas de cadena perpetua por asesinato y tentativa de asesinato, recibió una condena adicional de hasta 25 años por allanamiento, todas a cumplir en forma consecutiva.

De acuerdo a lo expuesto por la fiscalía durante el proceso Serafini armo un complot para heredar una fortuna familiar, exponiendo los conflictos personales y financieros del exdeportista, según lo reseñado por Los Angeles Times.

MOTIVACIÓN DE SERAFINI

El exlanzador estadounidense, de ascendencia italiana, habría planeado el ataque motivado por un préstamo de USD 1,3 millones relacionado con el negocio de un rancho de su esposa y al posible acceso a un patrimonio estimado en USD 23 millones en caso de fallecimiento de sus suegros. Este dato definió el proceso judicial iniciado en 2023.

La hija de las víctimas, Adrienne Spohr, calificó a Serafini como “un monstruo que no conoce límites morales” durante la audiencia de sentencia, según recogió la cadena local KCRA. Además, detalló que el ataque devastó su vida y la de su familia.

Spohr subrayó: “él pensaba que se saldría con la suya y cobraría la herencia junto a mi madre mientras ella agonizaba”. Los fiscales expusieron que Serafini se escondió durante tres horas con un arma calibre .22 y disparó directamente a la cabeza de ambos adultos mayores en cuanto regresaron de un paseo en barco.

La investigación estableció que Wendy Wood, la suegra del exjugador, sobrevivió al disparo, pero murió tras quitarse la vida en 2022, debido al trauma y la depresión consecuentes al ataque que sufrió junto a su esposo.

El préstamo millonario y la presión económica derivada de la administración del rancho familiar situaron la causa profunda del crimen en el terreno de las disputas sucesorias y las dificultades económicas.

Durante el juicio que se extendió seis semanas, Serafini negó ser autor del crimen. Desde el estrado, el exlanzador sostuvo ante el tribunal: “La justicia es frágil. Soy solo un hombre. Estoy lejos de ser perfecto, pero no soy un asesino”, recogió la cadena local KCRA.

CARRERA DESTACADA Y PROBLEMAS FINANCIEROS

El historial profesional de Serafini incluyó selecciones destacadas en el draft de 1992 y una carrera deportiva de 22 años, truncada en 2007 cuando lo suspendieron por 50 partidos, gracias al uso de sustancias prohibidas.

En un episodio de Bar Rescue grabado en 2013, un programa conocido por ayudar a exdeportistas y empresarios en crisis a reflotar negocios, después de abrir un bar en Nevada, Serafini reconoció haber perdido USD 14 millones entre inversiones fallidas y un acuerdo previo de divorcio.