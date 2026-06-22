Pánico en pleno Mundial por presencia de serpientes venenosas: Estas son las selecciones más afectadas

La preocupación por la seguridad se intensificó en las concentraciones de varias selecciones durante el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, luego de detectarse la presencia de serpientes venenosas en zonas de entrenamiento y alojamiento.

De acuerdo con medios locales, el hallazgo generó inquietud entre jugadores y cuerpos técnicos, especialmente en campamentos ubicados en Carolina del Norte, donde conviven distintas delegaciones.

Las selecciones de Alemania y Noruega, concentradas en Carolina del Norte, han sido de las más afectadas. De hecho, el capitán alemán Joshua Kimmich habló sobre la situación con preocupación tras encontrarse con una serpiente.

«Ayer vimos una serpiente, nos dijeron que era venenosa. Si te muerde, tienes que ir al hospital… tenemos la sensación de que si pisas una así puede acabar mal», declaró al medio Bild, al tiempo que pidió precaución en las instalaciones.

La selección germana se encuentra en Winston-Salem y a unos pocos kilómetros, en Greensboro, se encuentran los noruegos. «Son muy comunes en la zona», dice la web de la ciudad sobre este tipo de serpiente.

En el caso noruego, la inquietud también se hizo presente en el entorno del equipo liderado por Erling Haaland, superestrella del Manchester City.

«No me alegra nada oír eso», dijo el capitán de Noruega, Kristian Thorstvedt, al enterarse de la presencia de las serpientes.

¿CUÁL TIPO DE SERPIENTES HAY EN LA REGIÓN?

La especie detectada en la región corresponde a la serpiente conocida como cabeza de cobre o «copperhead», común en varias zonas del sureste de Estados Unidos. Aunque su mordedura no suele ser mortal, sí es altamente dolorosa y requiere atención médica inmediata.

En otros puntos del país, como en San Diego, también se advirtió la presencia de serpientes de cascabel, lo que llevó a algunas federaciones a reforzar las medidas de seguridad.

De hecho, en el oeste del país, la selección de Austria tomó precauciones adicionales en su concentración en Santa Bárbara, donde incluso se prohibió a los jugadores utilizar bicicletas en zonas cercanas por la posible presencia de serpientes venenosas.