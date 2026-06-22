¡Toda una leyenda! Messi se convirtió en el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales

(EFE).- Lionel Messi, con goles en los minutos 38 y 95 del partido contra Austria, se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos, dos más que el alemán Miroslav Klose.

Messi comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y ha añadido dos nuevos tantos en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Montenegro, en el Mundial de Alemania.

Con determinación y sin maldecir siquiera el penalti fallado a los 9 minutos, Messi y Argentina cumplieron con el pronóstico, por más que pudiese asustar la pretendida presión asfixiante de los centrouropeos, que al final fue menos.

Ganó Lionel Scaloni la batalla táctica a Ralf Rangnick. Y ganó Messi de nuevo la partida a los que no le conceden el título de mejor de la historia.

LOS DIEZ MÁXIMOS GOLEADORES DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES: