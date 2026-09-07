Orgullo para Venezuela: Ronald Acuña Jr. llegó a los 1.000 hits en la MLB este 6Sep

El beisbolista venezolano Ronald Acuña Jr. alcanzó, este domingo 6 de septiembre, los 1.000 hits en la Major League Baseball (MLB), en un partido donde los Bravos de Atlanta lograron 5-4 sobre los Filis de Filadelfia.

El criollo se fue 4-2 con un jonrón, un doble y cuatro carreras empujadas. El partido, que era el último de la serie entre los contrincantes de la División Este de la Liga Nacional, tuvo lugar en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

Según la reseña de El Emergente, Ronald Acuña Jr. se aproximó al cajón de bateo en el octavo inning con un out, corredores en tercera y segunda base, y abajo en la pizarra 4-1.

Luego conectó una recta que desapareció a 414 pies (126 metros) de distancia, entre los jardines izquierdo y central, a 105,9 millas por hora en velocidad de salida, de acuerdo con Statcast.

La conexión no solo igualó el marcador, sino también le permitió arribar a los 1.000 hits de por vida en las mayores.

Esta cifra se unió a los 200 jonrones que alcanzó el miércoles pasado y a las 500 empujadas que logró el sábado. Ese día también despachó un cuadrangular.

Ronald Acuña Jr. es el venezolano número 45 que compila 1.000 o más inatrapables en la Gran Carpa. También es el undécimo con al menos 200 cuadrangulares.