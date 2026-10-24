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ORGULLO NACIONAL: La Vinotinto debutó con goleada histórica a Nueva Zelanda en el Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
2 Min de Lectura
La Vinotinto Sub-15 se impuso 5-0 contra Nueva Zelanda. Foto archivo
La Vinotinto Sub-15 se impuso 5-0 contra Nueva Zelanda. Foto archivo

Este sábado 24 de octubre, Venezuela se llenó de orgullo con el debut de la Vinotinto en el Mundial y Festival sub-15 de la FIFA 2026, tras golear 5-0 al equipo de Nueva Zelanda, en un encuentro que se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Hovsan, en Bakú, Azerbaiyán.

La gran actuaciòn de los criollos, quedó reflejada con los goles de Eduardo Medina, Kendri López, Diego Romero, Antonio Terán y Fabrizio Scala.

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De esta manera, la oncena dirigida por Dustin Valdez destacó por su desempeño en equipo, quedándose con los primeros tres puntos del torneo y con la cima del Grupo T.

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Se conoció que tras esta presentación la selección sub-15 de Venezuela no tendrá descanso, debido a que el torneo se efectuará hasta el 30 de octubre.

Por ello, Venezuela se enfrentará este domingo 25 de octubre a una doble tanda. Se medirá ante Somalia y Mozambique para consolidar su liderazgo y pasar a la siguiente ronda.

Mientras que el lunes 26 de octubre se enfrentará a Madagascar y Puerto Rico.

En esta ocasión participan 189 selecciones sub-15 masculinas. Y, para 2027 se espera que el torneo se celebre en la categoría femenina. Mientras para el 2028 hay posibilidad de que abra la puerta a una competición mixta.

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