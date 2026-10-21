¡Chilena de oro! Vinotinto femenina obtiene primera victoria con final de infarto en el Mundial Sub 17

La Vinotinto femenina derrotó este miércoles a la selección de Zambia con un marcador de 3-2, en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17 Marruecos 2026, gracias a un golazo agónico que marcó la criolla Andrea Suárez.

El partido fue disputado en la cancha 4 del Complejo de Fútbol Femenino de Salé. La Vinotinto saltó al campo urgida de una victoria, luego de caer 2-0 frente a la selección de Francia en la primera fecha.

Un tanto de la zambiana Elizabeth Mofya a los 4’ del encuentro desestabilizó los planes de la Vinotinto. Sin embargo, Ariana Ojeda igualó el marcador a los 13’, equilibrando las acciones durante el primer tiempo.

En el complemento, Grace Phiri volvió a adelantar a Zambia en el encuentro, dejando a la Vinotinto en una posición sumamente complicada. Igualmente, las Chamas no bajaron los brazos y Orliany Durán empató el partido a los 63’.

GOLAZO VINOTINTO

La selección nacional volcó su juego sobre el arco africano, buscando el tanto que le diera los ansiados tres puntos. En el agregado del segundo tiempo, la criolla Andrea Suárez marcó un auténtico golazo para dar el triunfo a la Vinotinto.

El tanto cayó luego de un largo saque de banda venezolano hacia el área zambiana, en donde había varias jugadoras de la Vinotinto. Tras un rebote, Suárez anotó de chilena, desatando la euforia sobre el campo de juego.

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La Vinotinto tuvo que realizar una épica para llevarse el partido, puesto que terminó con una menos y una jugadora de campo en la arquería. Ahora tendrá que buscar sumar puntos ante el combinado de Japón para avanzar a la próxima fase.