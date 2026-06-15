¡ORGULLO NACIONAL! Jesús Valenzuela se convirtió en el primer árbitro venezolano en lograr esta hazaña en los mundiales

El árbitro Jesús Valenzuela, oriundo del estado Portuguesa ha logrado una hazaña que es motivo de orgullo nacional, luego de que este 13 de junio comenzara su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, convirtiéndose en el primer venezolano en dirigir partidos en dos mundiales seguidos.

Valenzuela participó en el partido Australia y Turquía, primero del Grupo D que se disputó en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá. Aquí la victoria se la llevaron los australianos con un marcador de 2-0.

Es así como el árbitro comenzó su segunda participación en una justa mundialista, luego de Catar 2022. Valenzuela se consolidó como una de las principales referencias del arbitraje sudamericano y venezolano en el escenario internacional.

Junto con él estuvieron en el partido Jorge Urrego y Tulio Moreno como árbitros asistentes, mientras que Juan Soto se destacó como VAR.

La participación de Jesús Valenzuela en esta copa es un hito para el arbitraje nacional, pero también es motivo de orgullo para Portuguesa.

CATAR 2022

Catar 2022 fue la primera experiencia de Valenzuela en Copas del Mundo, donde arbitró partidos de alto perfil como Inglaterra vs. Estados Unidos y el choque de octavos de final entre Francia y Polonia.

Fue elegido como el mejor árbitro de Conmebol en 2021, acumulando finales de Copa Sudamericana, Recopa y partidos clave de Copa Libertadores.

Nacido el 24 de noviembre de 1983, el portugueseño de 42 años sigue posicionándose en la élite mundial del arbitraje con un estilo firme y de alta intensidad.