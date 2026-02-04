¡Orgullo criollo! Andy Borregales preparado para el Super Bowl: «Estoy tratando de representar a Venezuela»

El venezolano Andrés Borregales, pateador titular de los New England Patriots, está preparado para disputar este fin de semana el Super Bowl y aseguró que busca dejar el nombre de Venezuela en alto.

Borregales hará historia este domingo al convertirse en el primer venezolano en disputar Super Bowl. En unas declaraciones al periodista Max Cordaro dejó claro que está consciente de la responsabilidad que pesa sobre sus hombros.

«Es algo que ni tengo palabras. De verdad yo nunca pensaba que iba a estar a este nivel así, jugando en el Super Bowl y todo eso. Aquí estamos. Estoy tratando de representar a Venezuela de buena forma», detalló Borregales.

De igual forma, Borregales envió un mensaje a los niños venezolanos radicados en Estados Unidos que, al igual que él, llegaron como migrantes. «No paren. Sigue a Dios y camina con Dios porque él sabe tu plan y sigue dándole duro, como yo digo», acotó.

BORREGALES: «ESTAMOS ENFOCADOS»

Los New England Patriots enfrentarán este domingo a los Seattle Seahawks, que parten como amplios favoritos. Sin embargo, Borregales subrayó que él y sus compañeros no han dado mayor atención a las predicciones sobre el Super Bowl.

«Solamente estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. No estamos enfocados en lo que están diciendo las personas sobre underdogs o lo que sea. Solo estamos enfocados en lo que tenemos que hacer individualmente y como equipo», dijo Borregales.

El pateador venezolano fue clave en la victoria de los Patriots ante los Denver Broncos en la final de conferencia de la AFC. Borregales marcó el único gol de campo exitoso, dando la victoria por 10-7.

Patriots y Seahawks se verán las caras a las 7:30 de la noche del domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California. El espectáculo de medio tiempo estará encabezado por el puertorriqueño Bad Bunny.