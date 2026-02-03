Deportes

EN VIDEOS: Navegantes del Magallanes se coronaron campeones de la LVBP, así fue la celebración en Valencia

Por Kharelys Mendez
4 Min de Lectura
@Magallanes_bbc

Los Navegantes del Magallanes se coronaron campeones de la temporada 2025-2026 de Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Magallanes venció a Caribes de Anzoátegui 14-4 en el Estadio Alfonso ‘Chico’ Carrasquel y obtuvo su título número 14 en su historia.

Sin embargo, para muchos este campeonato es especial ya que es considerado el «año de las remontadas». Y es el equipo comenzó mal la temporada siendo los últimos en la tabla de clasificación, pero tras el regreso de Yadier Molina como mánager todo comenzó a cambiar y las victorias empezaron a llegar por lo que obtuvieron su pase al Round Robin.

Una vez en la postemporada, Magallanes comenzó perdiendo nuevamente, pero con el pasar de los días empezaron a ganar y lograron su cupo a la gran final.

El equipo ganó la serie 4-2 a Caribes. Aunque en el sexto juego de la final volvió el ataque que mostraron en los primeros dos encuentros y que se había esfumado en la tercera fecha.

El pelotero Leandro Cedeño, quien es de los Leones del Caracas y fue uno de los refuerzos de Magallanes, se quedó con el Premio Robert Pérez al Jugador Más Valioso.

El jugador logró en la final siete hits, dos dobles, cuatro jonrones. Permitiendo así 14 carreras impulsadas, siete carreras anotadas.

EL DUELO FINAL Y LA VICTORIA DE MAGALLANES 

En la sexta noche, Magallanes mantuvo la ventaja desde la primera entrada, cuando Wilfredo Tovar anotó la primera carrera gracias al impulso de Rougned Odor que bateó un ‘infield hit’ al campocorto.

Fue en el tercer episodio, que Caribes de Anzoátegui pudo superar el marcador con un elevado de sacrificio al jardín izquierdo que permitió anotar a Aldrem Corredor.

Sin embargo, la Nave Turca pudo reponerse rápidamente en la cuarta entrada con un cuadrangular de Renato Nuñez y a partir de ese momento, el equipo fue ampliando su ventaja hasta llegar a las 14 carreras.

Tras lograr el campeonato, el equipo volvió a Valencia donde muchos fanáticos los esperaban para celebrar.

Música, luces y gritos se apoderaron de las calles de la capital del estado Carabobo para recibir a sus campeones.

